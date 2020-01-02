Як прийти в форму після свят: 5 правил від дієтолога

У свята гарненько відірвалися за столом і тепер боїтеся вставати на ваги? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу схуднення, запропонувала на своїй сторінці в Instagram 5 ефективних правил, які допоможуть прийти у форму після переїдання.

В першу чергу, пам'ятайте, що набуті 2-3 кг - це переважно набряклість і, вибачте, вміст кишечника. А значить, треба допомогти організму знайти колишню легкість.

Правило один.

П'ємо багато чистої води. Звичайної чистої води. Приблизно 2 літри в день.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Правило два.

Мінімізуємо вживання солі. Копчене, мариноване, солоне - геть.

Правило три.

Прибираємо всі прості вуглеводи. За винятком парочки несолодких фруктів

Правило чотири.

В кожен прийом їжі їмо свіжі овочі. Мінімум 100-150 г за раз. Ідеально підійде салат-Метелка (сирі морква, буряк, селера, зелень).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Правило п'ять.

Стрибки+щітка+контрастний душ.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Для екстрених випадків:

Коли живіт надувся так, що важко дихати, з дзеркала дивиться китайський бджоляр і навіть пуховик чоловіка застібається важкувато - лайт-розвантаження.

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Розвантажувальні дні я в принципі НЕ вітаю, але в якості екстреного варіанта план дій:

На сніданок максимально неочищена крупа на воді: перловка, рис, гречка, цілісний овес або пшениця + яйце або трохи нежирної риби або грудки.

Далі протягом дня 3-4 прийому їжі з овочів і білка в співвідношенні 70/30

Овочі оптимально свіжі, джерела білка нежирні (філе, сир, риба, морепродукти).

Інші пункти виконуємо з основного плану.

Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко дала поради, як вживати алкоголь у свята.