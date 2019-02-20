Замість присідань: Аніта Луценко показала кращу "жіночу вправу" (відео)

Завдання на сьогодні – або 10 тис. кроків, або танці

Известная фитнес-тренер Анита Луценко активно подбадривает своих подписчиц не сдаваться и продолжать челлендж "14 дней без сладкого". Тем более, если вы все делали правильно, то на данный момент (вторая неделя) вам должно быть намного легче отказывать себе с различных вкусностях и подсластителях.

Если вам даже на 10-й день сложно, Луценко делится интересным лайфхаком. Так, фитнес-тренер рекомендует не думать постоянно и не отсчитывать дни до конца челленджа. Вместо этого думайте только о сегодняшнем дне.

"Вот сегодня сможете не съесть сахар? Конечно! Это легко один день! Так и настраивайте себя всего на один день, а завтра решите продолжаете или нет", — пишет Луценко.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Также не забывайте, что в рамках вызова "14 дней без сладкого" важно не только не есть вкусности, но также не забывать о физической активности. Буквально каждый день Луценко дает задания и показывает видео упражнения.

Сегоденя фитнес-тренер советует выполнить необычную активность — танцевать дома!

Это может быть как сальса, зумба, так и хип-хоп — танцуйте в удовольствие. При этом тренер неоднократно отмечала, что особенно женщинам важны не только силовые тренировки, но и танцевальные – чтобы почувствовать свое тело и быть женственной.

Поэтому включайте видео Аниты или находите видеоуроки в интернете – и танцуйте!

Видео: instagram.com/anitasporty

Также включите в программу своих ежедневных тренировок следующие упражнения от Аниты Луценко: планка-горка для пресса и спины, а также упражнение для укрепления мышц ног.

И напомним, что до этого Анита рассказала всю правду о простых углеводах.