ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зачіска на Новий рік: Анна Сєдокова розповіла, як зробити голлівудські локони

Lite » Краса 14.12.2019 - 08:37
Зачіска на Новий рік: Анна Сєдокова розповіла, як зробити голлівудські локони
Фото: Анна Седокова (instagram.com/aprolubov)

Співачка розкрила секрет створення своєї улюбленої зачіски

Новорічні свята на носі і багато дівчат активно вирішують, що ж одягти та яку зачіску зробити для вечірки. Відома співачка Анна Сєдокова зізналася, що багато запитували її в коментарях, як же створити варіант її улюбленої зачіски - "голлівудські локони".

"Це моя улюблена зачіска, яка доречна скрізь, а ти з нею відразу виглядаєш на мільйон. Але щоб це був мільйон доларів, а не папірців з банку приколів, треба все робити правильно. Вчимося у кращих. Я вже кілька років довіряю волосся Оленці - стилісту з 15-річним стажем, яка працює з представниками шоу-бізнесу. А спеціально для мого блогу вона розкрила секрет шикарних локонів, те, що потрібно до новорічних свят", - поділилася артистка в Instagram.

Як зробити голлівудські локони:

Крок перший.

Робимо бічний проділ, основний принцип правильної укладки шикарних локонів.

Крок другий. Накрутка:

  • накручуємо пасмо стрічкою на плойку ВІД коренів до кінців, а не навпаки. Зараз дуже модно не прокручувати кінчик волосся, залишаючи прямим. Просто притримуй його пальцями.
  • прокручуємо волосся знизу-вгору: від потилиці до маківки. В останню чергу крутимо чубок ВІД обличчя.
  • якщо волосся важке - відразу зафіксуйте кожен накручений локон шпилькою або затиском, і займайтеся пару хвилин своїми справами, поки волосся не охолоне і не прийме форму.

Зачіска на Новий рік: Анна Сєдокова розповіла, як зробити голлівудські локони

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Всім сяяти! 3 варіанти новорічного макіяжу в стилі сестер Кардашьян-Дженнер

Крок третій. Завершення укладання.

По черзі зніміть затискачі і розчешіть кожен локон не гребінцем, а великим ГРЕБЕНЕМ, так само починаючи знизу вгору: від потилиці до маківки. Отриману рівну ідеальну хвилю зафіксуйте лаком для волосся.

Якщо ваше волосся коротке або середньої довжини - вибирайте тонку плойку, діаметром 19, 25мм, довге - 25, 28, 32мм, чим довше волосся, тим товщий діаметр плойки.

Результат повинен виглядати приблизно так:

Зачіска на Новий рік: Анна Сєдокова розповіла, як зробити голлівудські локони

Фото: Анна Седокова (instagram.com/aprolubov)

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно Схуднути і помолодшати до Нового року: покрокова інструкція від дієтолога
Новини України Ганна Сєдоковакрасотаприческа
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся