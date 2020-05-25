Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога

Експерт розповіла, чому під час схуднення тканини втрачають пружність
Багато дівчат спстерігають в процесі схуднення м'якість тіла, можливо, більші прояви целюліту і загальну рихлість шкіри. Чому це відбувається і як боротися з цим неприємним побічним ефектом розповіла в Instagram блогер-дієтолог Тетяна Дік.
Такий стан зазвичай зазначають дівчата з великою зайвою вагою (15 кг і більше). Коли ми бачимо мінус на вагах, мінус в об'ємі, але якість тіла не радує око.
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Це може бути з двох причин:
1.Неправильне (надто швидке) для схуднення, низькокалорійна, низькожирова дієта. В такому випадку вихід очевидний - переглянути харчування.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2. Ми їмо правильно, дотримуючись правильний баланс БЖУ, загалом - причепитися ні до чого.
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Справа в тому, що наш жир знаходиться у своєму "будинку", в клітинах під назвою адипоцити. Їх кількість ми змінити не можемо, воно зашифроване генетично. А під час схуднення ми їх лише спустошуємо, але не позбавляємося від самих клітин.
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Уявімо повну клітину у вигляді повітряної кульки, коли ми худнемо, то цей кулька виснажується (згадуємо, що відбувається з сдутым повітряною кулькою - він вже не такий, як був, він більш розтягнутий і в'ялий).
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так само і з кліткою. Коли ми вивільняємо наші клітини від жиру, вони стають в'ялими і шкіра відповідно "натягнута" (грубо кажучи) вже не пружні кульки, а здуті. І це нормально. Але що робити? Виходи завжди два.
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Перший - від'їдатися назад, і отримати пружну шкіру, але і повернеться і зайва вага. Або другий - більш логічний і правильний - продовжувати худнути далі і з часом ця проблема зникне.
Як прискорити відновлення?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про важливу роль сну в процесі схуднення.
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Автор: Аня Бойчук