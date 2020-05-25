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Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога

Lite » Краса 25.05.2020 - 08:37
Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому під час схуднення тканини втрачають пружність

Багато дівчат спстерігають в процесі схуднення м'якість тіла, можливо, більші прояви целюліту і загальну рихлість шкіри. Чому це відбувається і як боротися з цим неприємним побічним ефектом розповіла в Instagram блогер-дієтолог Тетяна Дік.

Такий стан зазвичай зазначають дівчата з великою зайвою вагою (15 кг і більше). Коли ми бачимо мінус на вагах, мінус в об'ємі, але якість тіла не радує око.

Це може бути з двох причин:

1.Неправильне (надто швидке) для схуднення, низькокалорійна, низькожирова дієта. В такому випадку вихід очевидний - переглянути харчування.

Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Ми їмо правильно, дотримуючись правильний баланс БЖУ, загалом - причепитися ні до чого.

Справа в тому, що наш жир знаходиться у своєму "будинку", в клітинах під назвою адипоцити. Їх кількість ми змінити не можемо, воно зашифроване генетично. А під час схуднення ми їх лише спустошуємо, але не позбавляємося від самих клітин.

Уявімо повну клітину у вигляді повітряної кульки, коли ми худнемо, то цей кулька виснажується (згадуємо, що відбувається з сдутым повітряною кулькою - він вже не такий, як був, він більш розтягнутий і в'ялий).

Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так само і з кліткою. Коли ми вивільняємо наші клітини від жиру, вони стають в'ялими і шкіра відповідно "натягнута" (грубо кажучи) вже не пружні кульки, а здуті. І це нормально. Але що робити? Виходи завжди два.

Перший - від'їдатися назад, і отримати пружну шкіру, але і повернеться і зайва вага. Або другий - більш логічний і правильний - продовжувати худнути далі і з часом ця проблема зникне.

Як прискорити відновлення?

  • Масаж, як і професійний, так і домашній, можна щіткою.
  • Зволоження шкіри (крему, масла). Можна зробити масаж під час нанесення крему.

Втрата пружності тіла після схуднення: топ-4 способи рішення проблеми від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Адекватна кількість жиру в раціоні. Ніяких дієт з 20,30 г жирів (цього критично мало).
  • Тренування. Навіть легка зарядка, ходьба швидким кроком - це вже буде плюс.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про важливу роль сну в процесі схуднення.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України схудненнядієтолог
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