Помічник в нормалізації ваги: дієтолог назвала важливу умову для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як сон впливає на схуднення

Дієтолог Світлана Фус закликала не недооцінювати сон і його благотворний вплив на організм і пояснила в Instagram, чому нічний відпочинок такий важливий для тих, хто худне.

Багато хто й досі недооцінює те, наскільки важливо висипатися. Але сон може бути хорошим лікарем і помічником в нормалізації ваги. Щоб продуктивно працювати і добре себе почувати, необхідно своєчасно відпочивати. Наш сон повинен тривати близько 7 год.⁣⁣⠀

Існує зв'язок між тим, скільки люди сплять, і яка у них вага. Недолік сну вносить розлад у роботу гормонів: греліну (гормон голоду) і лептину (гормон насичення) - обидва контролюють апетит, а також гормону сну (мелатонін).

Коли людина спить, в організмі виробляється гормон лептин. Він пригнічує утворення гормону голоду греліну. Чим менше людина спить, тим вище концентрація греліну - і тим гостріше почуття голоду. При низькому вмісті в крові гормону сну збільшуються ризики зайвої ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При недосипанні людина відчуває себе млявою і втомленою, не активною. Якщо це відбувається регулярно - уповільнений обмін речовин не змусить себе довго чекати.⁣⁣⠀

Є ще одне пояснення впливу сну на апетит, яке зараз активно вивчається. При недосипанні в організмі підвищується рівень ендогенних канабіноїдів - сполук, що виробляються в нашому організмі, які за структурою близькі до наркотичних компонентів марихуани. Вже доведено, що концентрація деяких з них при недосипанні збільшується на третину. Якщо більша їх концентрація - людина починає шукати що-небудь поїсти.⁣⁣⠀



⁣⁣⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому худнути потрібно не сидячи, а лежачи і уві сні. Від якості сну буде залежати не тільки вагу, але і ефективність енерговитрат протягом дня.⁣⁣⠀

Сон менше 7 годин, збільшує ризик не тільки ожиріння, але і діабету, гіпертонії, ішемічної хвороби серця. Недолік сну негативно впливає на когнітивні (пізнавальні) функції мозку, збільшує ймовірність помилок на роботі.⁣⁣⠀

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Автор: Аня Бойчук