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Потеря упругости тела после похудения: топ-4 способа решения проблемы от диетолога

Lite » Красота 25.05.2020 - 08:37
Потеря упругости тела после похудения: топ-4 способа решения проблемы от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему во время похудения ткани теряют упругость

Многие девушки наблюдают в процессе похудения мягкость тела, возможно, большее проявления целлюлита и общую рыхлость кожи. Почему это происходит и как бороться с этим неприятным побочным эффектом рассказала в Instagram блогер-диетолог Татьяна Дик.

Такое состояние обычно отмечают девушки с большим лишним весом (15 и более кг). Когда мы видим минус на весах, минус в объеме, но качество тела не радует глаз.

Это может быть по двум причинам:

1.Неправильное (слишком быстрое) похудение, низкокалорийная, низкожировая диета. В таком случае выход очевиден - пересмотреть питание.

Потеря упругости тела после похудения: топ-4 способа решения проблемы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Мы кушаем правильно, соблюдаем правильный баланс БЖУ, в общем - придраться не к чему.

Дело в том, что наши жир находится в своем "доме", в клетках под названием адипоциты. Их количество мы изменить не можем, оно зашифровано генетически. А во время похудения мы их всего лишь опустошаем, но не избавляемся от самих клеток.

Представим полную клетку в виде воздушного шарика, когда мы худеем, то этот шарик истощается (вспоминаем, что происходит со сдутым воздушным шариком - он уже не такой, как был, он более растянутый и дряблый).

Потеря упругости тела после похудения: топ-4 способа решения проблемы от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так же и с клеткой. Когда мы избавляем наши клетки от жира, они становятся дряблыми и кожа соответственно "натянута" (грубо говоря) уже не упругие шарики, а сдутые. И это нормально. Но что делать? Выхода всегда два.

Первый - отъедаться обратно, и получить упругую кожу, но и лишний вес. Или второй - более логичный и правильный - продолжать худеть дальше и со временем эта проблема исчезнет.

Как ускорить восстановление?

  • Массаж, как и профессиональный, так и домашний, можно щеткой.
  • Увлажнение кожи (крема, масла). Можно сделать массаж во время нанесения крема.

Потеря упругости тела после похудения: топ-4 способа решения проблемы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Адекватное количество жира в рационе. Никаких диет с 20,30 г жиров (этого критически мало).
  • Тренировки. Даже легкая зарядка, ходьба быстрым шагом - это уже будет плюс.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала о важной роли сна в процессе похудения.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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