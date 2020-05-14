Чому ми поправляємось: топ-4 важливі причини від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог дала цінну пораду тим, хто худне з контролю харчування

Набір зайвої ваги може залежати від багатьох факторів і, як правило, це комплексна проблема. Якщо вивчити основні з них, то можна визначити поширені помилки, які роблять ті, хто худне. Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильно готувати овочі, в Instagram перерахувала топ-4 основні причини набору ваги і підказала рішення.

Експерт зазначила, що ті, хто худне можуть недооцінювати шкоду деяких продуктів, не приділяти належної уваги спорту, виключити жири і необ'єктивно оцінювати кількість споживаної їжі.

Чому ми гладшаємо. Причини: ⠀

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1.Применьшуємо шкоду з'їденого і випитого нами. Помилково вважати, що пляшка солодкої газованої води або маленький пакетик чіпсів ніяк не вплинуть на наш вагу.⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Не приділяємо належної уваги фізичнимх навантаженням, адже саме вони підвищують швидкість обміну речовин в організмі. Не потрібно відразу бігти марафон, достатньо знайти саме той вид "руху", який сподобається і буде надихати. І зробити це частиною свого повсякденного життя.⠀

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3. Обмежуємо себе в жирах, а їх потрібно їсти. В іншому випадку тіло почне переводити спочатку вуглеводи, а потім і білок у запаси жиру.⠀



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Неадекватно оцінюємо обсяг з'їденого. Тому рекомендую завести щоденник для запису всього з'їденого за день для контролю не тільки кількості, але і якості споживаної їжі. ⠀

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Щоденник допомагає стежити за кожним прийомом їжі і контролювати процес зниження ваги. Якщо перед очима у вас є наочний приклад того, що і в якій кількості ви їсте, з часом у вас вийде виробити систему харчування, яка підходить саме вам, і що допомагає, залежно від цілей,⠀тримати вагу в нормі або схуднути.

Раніше дієтолог Ольга Безугла озвучила п'ять основних принципів здорового харчування.

Автор: Аня Бойчук