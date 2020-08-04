Їм все, що хочеться: Лілія Ребрик розкрила свої секрети стрункої фігури

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча поділилася правилами харчування, яких дотримується

Популярна українська телеведуча і мати двох дітей Лілія Ребрик регулярно захоплює шанувальників стильними і яскравими образами в ранковому ТБ-ефірі - ефектні вбрання сидять на її стрункій фігурці просто чудово! При цьому артистка не сидить на дієтах і любить побалувати рідних якими-небудь "шкідливими" смаколиками.

На своїй сторінці в Instagram Лілія поділилася секретами стрункості і зізналася, що зазвичай їсть все, що їй захочеться, адже життя одне.

"Мої рецепти стрункості! Я й справді в житті їм все, чого мені хочеться. Бо це, так би мовити, моя концепція життя: я шалено люблю його і намагаюся отримувати від нього ВСЕ! І це, звісно, стосується і їжі", -зазначила Ребрик.

Але деяких правил у харчуванні вона все ж дотримується.

"По-перше, кожен свій день я починаю зі склянки теплої води. Роблю це десь за півгодини до сніданку: вода підготує шлунок до роботи і відновить водний баланс, втрачений за ніч.

Друге правило - маю ситний сніданок. З родиною ми дуже любимо снідати млинцями (з начинками фантазуємо), сирниками, хоча можемо з'їсти і бутерброд з чаєм чи кавою. Але дуже рідко - бутербродами не захоплюємося або намагаємося приготувати їх максимально некалорійними.

По-третє, якщо я хочу з'їсти щось уже геть некорисне (або якісь тістечка) - я намагаюся зробити це до обіду. Бо до вечора організм все, що ми з'їли, відпрацює і воно не відкладеться на талії та боках.

Маю також сурову заборону на КМБ. Це моє золоте правило - ще з юності! Після 15-ї я не їм Картоплю, Моркву та Буряк (КМБ). Це - овочі, в яких великий вміст цукру. Тому після обіду краще з’їсти шматок м’яса або риби, ніж «нешкідливі» овочі

Лілія Ребрик розкрила секрети стрункої фігури (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Не їм я ввечері і хліб. Взагалі - мучне я намагаюся їсти якомога менше: тільки до обіду (див. правило про вже геть зовсім некорисне). А от про вечерю я не забуваю - ніколи не лягаю спати голодною! Бо тоді і засинати спокійніше, і на ранок - багато не з'їш. Меню моєї вечері - біле м'ясо, білі сири та трава", - докладно поділилася ведуча.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком і донькою влаштували яскравий фотосет в соняшниках.