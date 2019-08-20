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Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою

Lite » Краса 20.08.2019 - 20:32
Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою
Сінді Кроуфорд зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)

Легендарна супермодель виклала нове відео зі спортзалу

Сінді Кроуфорд любить демонструвати своє досконале тіло. Нещодавно 54-річна красуня показала фото в купальнику. Стрункі ноги, накачаний прес, рельєфні м'язи... Виглядає вона чудово. І як давно відомо, така форма – не просто виграш в генетичну лотерею. І не тільки результат захопленням фітнесом в юності. Над фігурою зірка досі працює старанно, не шкодуючи сил і часу.

Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігуроюПора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігуроюСінді в компанії чоловіка і друзів (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нещодавно вони з сім'єю відпочивали на озері. Сінді викладала в мережу мальовничі краєвиди, прогулянки з рідними і пікніки з різноманітними закусками і напоями. Тепер настав час повернутися до графіку з регулярними заняттями. Кілька годин тому в її мікроблозі з'явилося нове відео з спортзалу.

Модель працює над фігурою (відео: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель 90-х робить присідання, спираючись спиною об гімнастичний м'яч. Одягнена вона в сірі легінси і чорний спортивний топ. Волосся зібране у хвіст, мінімум макіяжу, вся увага – на правильному виконанні вправ. Контролює їх знаменитий зірковий тренер Сара Хагамен. Яка, до речі, написала на своїй сторінці, що Кроуфорд робила цілих три заходи по 10 таких присідань.

Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігуроюСінді у відмінній формі! (фото: instagram.com/cindycrawford)

Що ж, результат того вартий! Щоб його закріпити, Сінді давно переглянула свій раціон. Вона відмовилася від кави, мучного, солодкого і важких жирних страв. Зате овочі і фрукти завжди на столі в достатку. Причому вирощувати їх супермодель любить сама. Пару років тому вона облаштувала ділянку на дачі, де садять помідори, огірки, зелень і інші необхідні господині «запаси». Про це вона сама повідомила своїм прихильникам, показавши мальовниче фото з грядки.

Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігуроюМодель за здоровий спосіб життя (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, ідеальною формою може похвалитися і колега Сінді по подіуму – Клаудіа Шиффер. 48-річна зірка нещодавно прикрасила обкладинку глянцю. Для провокаційній фотосесії вона повністю роздяглася, продемонструвавши світові, що роки не владні над її фігурою. Компанію їй склала 51-річна Стефані Сеймур.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася досконалим тілом в спокусливому купальнику 46-річна Хайді Клум похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому міні
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