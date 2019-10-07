Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Восени і взимку почуття голоду посилюється
В холодну пору року багато хто з нас набирають зайві кілограми - ті самі, які потім доведеться посилено зганяти до літа. Чи не простіше просто не допустити їх появи? У Insagram-акаунті Slim i Точка опублікували 5 правил, які допоможуть не поправитися у цей період.
Восени і взимку хочеться більше їсти - організм витрачає більше енергії на обігрів, а значить і їсти хочеться частіше/більше. Крім того, в холодну пору ми п'ємо менше чистої води, віддаючи перевагу чаю і каві, щоб зігрітися. А як відомо, часто відчуття спраги ми плутаємо з почуттям голоду.
Як боротися з почуттям голоду в холодну пору:
1. Пити більше води, переважно теплої.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
2. Їсти правильні ситні страви. Сири, яйця, м'ясо, субпродукти, горіхи.
3. Зайнятися фітнесом. Тільки в пріоритеті не виснажливі тренування, а більше стретчинга, йоги, пілатесу.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
4. Регулярно ходити в сауну або лазню.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
5. Тішити себе позитивними емоціями. Цікаві книги, квести, колективні ігри та вилазки з друзями.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна поділилася порадами, як ефективно худнути в повсякденному житті.
Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина дала поради, як уникнути почуття голоду під час схуднення.