ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі

Lite » Їжа 25.03.2020 - 12:32
Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як перестати заїдати негативні емоції

Їсти, щоб жити або жити, щоб їсти? Харчова залежність може стати серйозною проблемою на шляху до схуднення, але впоратися з нею можна. Пошук розради в їжі, особливо під час карантину і вимушеного перебування вдома, стоновиться особливо гостро. Звичайно, слід в першу чергу переглянути похід до раціону і віддати перевагу продуктам з подвійною користю – для зміцнення здоров'я і стрункості. Але як подолати вже існуючу харчову залежність? Психотерапевт і тілесний гештальт терапевт Ірина Прокопенко стверджує в Instagram, що їжа здатна знімати тривогу і бути антидепресантом, з допомогою їжі можна дуже легко компенсувати різні неусвідомлені потреби, проте тут підстерігає небезпека – впасти в залежність від їжі. Але з цим можна і потрібно боротися.

Чому з'являється залежність від їжі?

  • ⠀ хронічний стрес
  • ⠀ невдоволення своїм життям, собою
  • ⠀ почуття провини/сорому
  • ⠀ депресії
  • ⠀ фізичне й емоційне виснаження.

Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як подолати залежність?

1.Перший крок на шляху до звільнення від усіх типів залежностей — визнання своєї залежності.

2.Не створюйте умов, при яких залежність може себе проявити. Приміром, навіть не сподівайтеся на те, що обійдетеся на вечерю без шкідливих солодощів, якщо пропускали прийоми їжі, пообідали бутербродом і прожили весь день у стресі.

3.Сформулюйте мету зміни харчової поведінки. Наприклад, "Бути вільним від залежностей".

Харчова залежність: як перестати заїдати стрес і шукати радість у їжі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неправильно: "Щоб стати красивою", "Щоб знайти чоловіка/дружину", "Щоб не було соромно на пляжі". Такого роду висловлювання залежать від самооцінки і провокують переїдання в несприятливих ситуаціях.

Говорите: "Я буду робити", замість "Я не буду робити", "Я буду піклуватися про себе, їсти корисну їжу", а не "Я не буду їсти солодке".

Раніше дієтолог Наталія Макієнко розповіла, як правильно харчуватися в період вірусної епідемії.

Суцільна користь: дієтолог розповіла про ідеальні продукти для стрункості і міцного імунітету Що їсти ввечері тим, котрі худнуть: дієтолог запропонувала корисні та легкі варіанти
Новини України правильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся