Попа як горіх: експерт поділилася вправами для пружних сідниць

Стрункі і пружні сідниці красивої форми роблять жіночу фігуру особливо привабливою, але домогтися бажаного ефекту часом дуже непросто. Слід враховувати не тільки харчування і спосіб життя, але і гентику. Але все можна виправити. Як це зробити, на своїй сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

За її словами, форма сідниць закладена генетично, але на неї можна впливати за допомогою тренувань і раціонального харчування, змінюючи в бік більш гармонійної. Серце, трикутник, квардрат, коло - це умовні позначення форм, які кожна з нас спостерігає в дзеркалі.

Навіть вдала спочатку форма може бути зіпсована з роками нездоровим способом життя: відсутністю фізичних навантажень, сидячою роботою або, навпаки, неправильно підібраними або надмірними навантаженнями і, звичайно, неправильним харчуванням.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найпоширеніші проблеми з сідницями:

плоска попа - спостерігається недолік м'язової маси, через що сідниці виглядають сплощеним, об'єму немає ;

в'яла попа - виглядає обвислій, утворюючи під сідницями глибокі складки, як правило, з целюлітом і низьким м'язовим тонусом;

желеподібна попа - не пружна, м'яка, велика кількість целюліту, практично відсутня тонус м'язів і шкіри;

попа непривабливої форми - впалі боковинки, "вуха", грушеподібна, не підтягнута, без помітного вигину від талії до сідниць

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які вправи потрібно робити, якщо:

Попа плоска:⠀

- румунська станова тяга;⠀

- випади з гантелями;⠀

- присідання з гантелями/штангою.

Попа в'яла:⠀

- берпи (для вашого рівня підготовки);⠀

- стрибки на скакалці.

Попа желеподібна:

- бігова доріжка;

- велосипед або "ножиці" з положення лежачи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І найголовніше: попу будь-якого виду можна привести в відмінну форму, але одних тренувань недостатньо. 80% успіху - це правильне харчування! Причому раціон багато в чому залежить від вашої мети - округлити попу, наростивши м'язи (профіцит калорій, упор на білки), або постройнеть, прибравши зайву обсяг (працюємо в дефіциті калорій).

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