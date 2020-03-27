Як не сваритися з близькими під час карантину: поради психолога

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Ці поради допоможуть зберегти відносини в період самоізоляції

Уся країна на карантині – саме час згадати про те, як скаржилися на нестачу часу, щоб побути з родиною. Але часто реальність виявляється далекою від ідеалу і, замість омріяної ідилії, ізоляція перетворюється на справжній кошмар. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти розповіли, які сімейні правила допоможуть уникнути суперечок та сварок під час карантину.

Ізоляція кілька тижнів. Діти з домашніми улюбленцями влаштовують активні і гучні ігри у квартирі, бабусі з дідусями дивляться телевізор, а батьки у цьому гаморі намагаються працювати. Карантин може стати справжнім випробуванням на міцність. Щоб цього не сталося, психолог Наталія Підлісна радить – на час карантинних обмежень ввести в родині ряд обов'язкових правил.

«Перше правило – домовитися про дві години тиші. Адже аудіальні можливості людини перевантажуються. Якщо навіть мало говорять і телевізор працює півдня – все одно занадто багато звуків», – коментує психолог в ефірі каналу «Україна».

Кожному члену сім'ї потрібен особистий простір. Під час карантину, коли вдома вся родина, це правило має стати «золотим».

«Це може бути маленька зона, наприклад, письмовий стіл, ліжко, куток кімнати – все, що завгодно», – говорить Наталія Підлісна.

Але особисті межі – це не лише про свій куточок у квартирі. Не можна звалювати всю домашню роботу лише на одного члена сім’ї, адже часу у всіх порівну.

«Справа в тому, що дуже часто під час карантинних заходів хтось стає обслуговуючим персоналом, а хтось просто сидить і відпочиває. Цього допускати не можна», – коментує психолог.

Також на час карантину ніхто не скасовував ввічливість. А можливо, для когось ізоляція стане нагодою навчитися гарних манер. І це стосується членів сім’ї всіх вікових категорій.

«Людина хоче, щоб їй дякували за виконані прохання, за те, що ця людина є у вашому житті. Не бійтеся вибачатися. Ніколи не лягайте спати, поки ви не стали друзями, поки ви знову не дружна сім'я», – радить психолог Наталія Підлісна в програмі «Ранок з Україною».

І це найголовніше – повернутися до звичного життя після карантину дружною, люблячою і щасливою сім’єю. Щоб так і сталося, треба дотримуватися сімейних правил на карантині: