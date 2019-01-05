Як схуднути, не встаючи з дивана: дієтолог спростувала міфи про чудо-таблетки

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Схуднення без зусиль - це просто реклама

Дуже багатьох людей хвилює питання схуднення. Особливо, як це зробити легко і без зусиль. Чудодійної таблетки або порошку не існує, повідомила український дієтолог Оля Тульчук на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що фахівець з харчування свого часу схудла на 62 кілограми.

Вона пояснила, що коли вам пропонують придбати чудо-таблетки для схуднення, це є лише рекламою, через те, що чудес не буває. Вона розповіла, що останнім часом її ім'я експлуатують в нечесній рекламі порошків для схуднення, а вона до цього не має ніякого відношення.

"Давайте не будемо обманювати себе самі. Це все шалена реклама. Це все слова, які ми хочемо почути: випийте диво-таблетку-порошок/чай або щось і Ви схуднете і у Вас буде фігура вашої мрії. Вам кажуть, що не потрібно ніяких дієт або спорту. Вам навіть не потрібно встати з дивана, щоб схуднути. Для того щоб Ви купили продукт, Вам скажуть все, що завгодно, але це не так", - написала Оля.

За словами Олі, для того, щоб схуднути потрібно правильно харчуватися і займатися спортом, іншого способу скинути вагу просто не існує.

"Якщо Ви не будете правильно харчуватися - Ви не схуднете.З схудненням - як з усім в житті не будете працювати - не буде результату. Не будете працювати на роботі - не отримаєте зарплати; не будете вчити англійську - сам він до Вас в голову не вкладеться. Тому не обманюйте себе, не шукайте, як нічого не робити і отримати фігуру своєї мрії, не витрачайте купу грошей на вітер! Візьміть себе в руки і почніть працювати над собою! А результат не змусить себе чекати", - підсумувала дієтолог.

Скріншот поста (instagram.com/olyatylchyk)

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