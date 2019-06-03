Як перейти на 3-разове харчування без перекусів: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/ekaterinadiet)

Менш часте харчування допоможе схуднути і продовжити молодість

Іноді рідкісне харчування - це життєва необхідність. Наприклад, якщо у вас вже інсулінорезистентність і ви хочете нормалізувати свій вуглеводний обмін. А разом з ним і настрій, самопочуття. І продовжити молодість заодно, розповіла дієтолог Катерина Павлова на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що завдання перейти на нечасте харчування не таке просте, як здається на перший погляд. Особливо, якщо ви звикли попоїсти, постійно щось під'їдати. І якщо зросли на міфах з тренажерного залу в стилі "харчуватися потрібно по 7 разів на день, щоб розігнати метаболізм".

Почати харчуватися три рази на день може бути дуже важко - особливо, якщо сидиш вдома з дитиною або працюєш вдома. Або постійно їздиш по робочих справах і харчуєшся від випадку до випадку, в кафе або по дорозі в маку. Однак це можливо!

Лайфхаки дієтолога, які можна використовувати при переході на нечасте харчування:

Чистити зуби, користуватися ниткою після кожного прийому їжі. Це буде не складно, адже прийомів їжі всього 3. Тим самим ви поставите крапку в вашому прийомі їжі і зуби потім скажуть спасибі.

Збільшувати порції. Їсти дійсно більше, ніж ви звикли. Можна і 400 і 500 грамів за раз. У кожний прийом їжі можете додавати побільше овочів, а для відчуття насичення додавайте білки і жири.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ставте будильник на 3 прийому їжі в один і той же час. Ви не уявляєте собі, як кардинально змінить свою роботу шлунково-кишковий тракт, якщо ви будете харчуватися по режиму! У деяких санаторіях це навіть один з основних методів лікування - їсти в один і той же час. Спробуйте жувати і харчуватися по режиму, а тільки потім лікуйте шкт таблетками.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пийте в проміжках трав'яні чаї, воду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ви вдома - не перебувайте весь день на кухні/в їдальні!



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