Як перейти на 3-разове харчування без перекусів: лайфхаки від дієтолога

Менш часте харчування допоможе схуднути і продовжити молодість
Іноді рідкісне харчування - це життєва необхідність. Наприклад, якщо у вас вже інсулінорезистентність і ви хочете нормалізувати свій вуглеводний обмін. А разом з ним і настрій, самопочуття. І продовжити молодість заодно, розповіла дієтолог Катерина Павлова на своїй сторінці в Instagram.
Експерт зазначила, що завдання перейти на нечасте харчування не таке просте, як здається на перший погляд. Особливо, якщо ви звикли попоїсти, постійно щось під'їдати. І якщо зросли на міфах з тренажерного залу в стилі "харчуватися потрібно по 7 разів на день, щоб розігнати метаболізм".
Почати харчуватися три рази на день може бути дуже важко - особливо, якщо сидиш вдома з дитиною або працюєш вдома. Або постійно їздиш по робочих справах і харчуєшся від випадку до випадку, в кафе або по дорозі в маку. Однак це можливо!
Лайфхаки дієтолога, які можна використовувати при переході на нечасте харчування:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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