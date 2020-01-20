ru
ua

Як схуднути легко і без дієт: топ-5 правил для зниження ваги

Новини » Краса   

Експерт поділилася ефективними порадами для схуднення

Хочете позбавитися від зайвої ваги легко, ефективно і без шкоди для здоров'я, при цьому не вдаючись до дієт? Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка розвіяла головні міфи про способи швидкого зниження ваги, поділилася на своїй сторінці в Instagram 5 перевіреними правилами, які допоможуть знизити вагу без особливих зусиль.

1. Встановити новий природний режим харчування, орієнтуючись на відчуття голоду. При такому підході можна їсти будь-яку їжу, коли є специфічні відчуття в ділянці шлунка та припиняти її прийом в момент, коли голод вгамований. Для цього варто ретельно пережовувати їжу і не поєднувати прийом їжі з іншими видами діяльності. Тоді центр насичення отримає сигнал про те, що їжа не потрібна більше за рахунок меншої кількості їжі.

2. Якщо немає бажання або можливості займатися спортом, то займайтеся фізичною активністю, яка приносить задоволення. Бажано робити це в один і той же час доби. Погода поліпшується з кожним днем, можна гуляти, дихати свіжим повітрям, грати в бадмінтон або настільний теніс. Підходить все, що справді подобається. Тоді тіло з кожним днем буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке.

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. Можна здати аналіз на недолік вітамінів в організмі і підтримати себе у весняний період якісним вітамінно-мінеральним комплексом. Це знизить тягу до їжі, яка може бути викликана нестачею певних елементів.

4. Для втамування спраги бажано пити чисту воду, виключивши соки і газовані напої, які так пристрасно починають рекламувати напередодні літнього сезону. Вода, на відміну від напоїв, не містить калорій, активно бере участь в процесі спалювання жиру і покращує метаболізм.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Наповнюємо себе енергією без їжі, для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію в день, що нам реально хочеться зробити. Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою або приємна прогулянка у парку. Такий підхід приносить нам позитивні емоції, які наповнюють нас зсередини, дають енергію і мають 0 калорій. А коли ми задоволені і сповнені, тяга до зайвої їжі зникає.

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз назвала корисну альтернативу популярних нездорових, але смачних страв і розповіла, чим замінити не дієтичні улюблені продукти.

Де взимку відпочивають улюблені гумористи "Дизель Студіо": яскраві фото Камалія відверто про виховання дочок: Досі контролюю весь графік
Читати всі новини