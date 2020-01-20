Як схуднути легко і без дієт: топ-5 правил для зниження ваги

Хочете позбавитися від зайвої ваги легко, ефективно і без шкоди для здоров'я, при цьому не вдаючись до дієт? Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка розвіяла головні міфи про способи швидкого зниження ваги, поділилася на своїй сторінці в Instagram 5 перевіреними правилами, які допоможуть знизити вагу без особливих зусиль.

1. Встановити новий природний режим харчування, орієнтуючись на відчуття голоду. При такому підході можна їсти будь-яку їжу, коли є специфічні відчуття в ділянці шлунка та припиняти її прийом в момент, коли голод вгамований. Для цього варто ретельно пережовувати їжу і не поєднувати прийом їжі з іншими видами діяльності. Тоді центр насичення отримає сигнал про те, що їжа не потрібна більше за рахунок меншої кількості їжі.

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2. Якщо немає бажання або можливості займатися спортом, то займайтеся фізичною активністю, яка приносить задоволення. Бажано робити це в один і той же час доби. Погода поліпшується з кожним днем, можна гуляти, дихати свіжим повітрям, грати в бадмінтон або настільний теніс. Підходить все, що справді подобається. Тоді тіло з кожним днем буде просити руху все більше і без зайвої їжі буде вироблятися гормон радості, який ми всі так прагнемо отримати, з'їдаючи, наприклад, щось солодке.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Можна здати аналіз на недолік вітамінів в організмі і підтримати себе у весняний період якісним вітамінно-мінеральним комплексом. Це знизить тягу до їжі, яка може бути викликана нестачею певних елементів.

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4. Для втамування спраги бажано пити чисту воду, виключивши соки і газовані напої, які так пристрасно починають рекламувати напередодні літнього сезону. Вода, на відміну від напоїв, не містить калорій, активно бере участь в процесі спалювання жиру і покращує метаболізм.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Наповнюємо себе енергією без їжі, для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію в день, що нам реально хочеться зробити. Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою або приємна прогулянка у парку. Такий підхід приносить нам позитивні емоції, які наповнюють нас зсередини, дають енергію і мають 0 калорій. А коли ми задоволені і сповнені, тяга до зайвої їжі зникає.

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз назвала корисну альтернативу популярних нездорових, але смачних страв і розповіла, чим замінити не дієтичні улюблені продукти.

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