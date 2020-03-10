Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить "укол краси"

Рано або пізно в житті кожної жінки настає момент, коли вона починає замислюватися, як позбутися ознак в'янення, продовжити молодість і виглядати чудово в своєму шикарному віці. Багато відвідують салони краси і залишають там майже всю зарплату в надії, що фахівці зроблять диво - повернуть час назад і зупинять роки. Не поспішайте розлучитися з великою сумою! Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом маски, яка здатна замінити дорогу процедуру і подарувати результат не гірше ботулінотерапії - так званого "уколу краси".



Маска дає досить швидкий результат, який ви можете побачити вже після першого застосування. Таку просту, але в той же час дуже ефективну процедуру можна робити незалежно від того, яким типом шкіри ви володієте. Цей склад підходить абсолютно всім!



Всі компоненти взаємопов'язані між собою, тим самим, здатні підтримувати життєву силу епідермісу і в той же час давати приголомшливий результат.

Ілюстративне фото (unsplash.com)



Приготування і застосування:

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1 ч. л. молока.

1 ч. л. соку алое або огірка.

1 ч. л. улюбленого відвару (ромашки, календули, петрушки і т. д.).

1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).

0,5 ч. л. улюбленої рослинної олії (оливкова, жожоба, виноградних кісточок і т. д.).⠀

Вівсяне борошно 1,5 ст. л.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

1. Борошно запарити окропом, для того, щоб продукт став гелеподібним, ніжним (консистенцію розводити - густої сметани).⠀

2. Всі рідкі інгредієнти змішати, додати запарене ( остигле борошно), все добре перемішати до однорідного стану.

Маску нанести на обличчя, зону навколо очей, через 5 хвилин нанести другий шар, масу , що залишилася, використовувати на шию, зону декольте, витримати ще 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату нанести на шкіру улюблений крем.



Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 10 процедур, перерва 1 місяць.

Процедуру можна виконувати за необхідності, якщо потрібен швидкий результат.

Ілюстративне фото (unsplash.com)



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість!

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума.