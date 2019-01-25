"Побільше смачної їжі": Аніта Луценко розповіла про правильний підбір вітамінів

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер розповіла, де взяти необхідні організму вітаміни і як дізнатися, в якій кількості їх приймати

Популярний фітнес-тренер і сама спортивна телеведуча країни Аніта Луценко дала підписникам Instagram рекомендації по правильному вибору вітамінів, підкресливши важливість різноманітного раціону в будь-яку пору року.

Вона зазначила, що безконтрольно приймати вітамінні препарати не варто, а краще підібрати необхідні склад індивідуально, виходячи з особливостей і стану організму.

"Часто люди приймають вітаміни, не склавши жодних аналізів і не розуміючи, чого саме не вистачає! Не робіть так! Хочете дізнатися - здайте аналізи, але пам'ятайте, що різноманітне харчування, а не картопля з огірками і куркою і яблуком щодня, повністю поповнює потребу організму у вітамінах. Так що приємного всім апетиту і побільше смачної їжі! І обов'язково перевіртеся на вітамін D, його, як правило, не вистачає. За призначенням лікаря приймайте правильне дозування", - порадила тренер.

Деякі підписники поскаржилися на те, що в Україні немає якісних продуктів, на що Аніта заперечила: "Якщо ви будете повноцінно харчуватися і здавати аналізи, то все у вас буде в нормі".

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Також вона порадила здати аналіз крові на вміст вітаміну D в організмі разом із загальним, і зазначила, що солодощі здатні "вбивати" вітаміни.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

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