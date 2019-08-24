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Плюс на вагах при схудненні: топ-7 можливих причин

Lite » Краса 24.08.2019 - 08:43
Плюс на вагах при схудненні: топ-7 можливих причин
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дієтолог розповіла, звідки може взятися надбавка у вазі при схудненні

Якщо ви худнете, то побачений на вагах плюс може сильно засмутити і викликати здивування - як так, адже я ж все роблю правильно? Дієтолог Катерина Кабашна розповіла на своїй сторінці в Instagram про можливі причини збільшення у вазі і поспішила заспокоїти - найчастіше, це тимчасово і не дуже страшно.

"Плюс і нуль на терезах - це не страшно. Але саме цей стан - найстрашніший страх всіх тих, що худнуть. Він вибиває, засмучує, руйнує віру в себе", - зазначила експерт і додала, що саме тому вирішила поділитися корисною інформацією.

Можливі причини:

1. День циклу

Овуляція (3 дні вага може бути більше на 1-1.5 кг, потім йде і "друзів" прихоплює) та ПМС/КД (тут гойдалки можуть бути до 7-10 днів).

2. Продукти-набрякатори

Соління та солодощі - це класика. Але у кожного може бути свій такий продукт: сир, часник, гречка (!) або вівсянка. Спостерігайте за собою! Особисто я відразу відчуваю голод і як наливаються ноги. Для мене це перша ознака, що краще не треба.

Плюс на вагах при схудненні: топ-7 можливих причин

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Бицуха зростає

Не обов'язково качатися. Досить переходити з незвички або "перестояти на городі" і ...втомлені м'язи "натягнуть водички".

Плюс на вагах при схудненні: топ-7 можливих причин

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Повний кишечник

До речі, на розумних вагах це відображається як підвищений % жиру. Не лякайтеся.


5. Різко пішла вода

Почали стрункішати, відвіс за -500 грам, а потім шмяк: + 1 кг назад! Шок? - Ні! Вода - не жир, тому зробіть висновки щодо ефективності до кінця місяця.

6. Стрес і недосип

Грелін і кортизол - кавайні гормони. Недоспавша людина буде тримати вагу до останнього, так само як добре психанувша відразу відчує, як набрякає
Вихід? - Спати і простіше реагувати на проблеми! Здоров'я дорожче.⠀

Плюс на вагах при схудненні: топ-7 можливих причин

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Ліки

Деякі ліки, знову-таки, сприяють затримці води і підвищенню апетиту. Але, пам'ятайте, - це НЕ ЖИР! Пролікуєтесь і вага почне сходити.⠀⠀

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