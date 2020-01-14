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Все гарнішає: Єва Лонгорія похвалилася квітучим зовнішнім виглядом і новою зачіскою

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 20:37
Все гарнішає: Єва Лонгорія похвалилася квітучим зовнішнім виглядом і новою зачіскою
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка показала нові фото

Єва Лонгорія вміє дивувати своїх численних шанувальників в соцмережах. Зазвичай актриса радує стильними образами, спокусливою фігурою в купальниках, а в цбого разу похвалилася новою зачіскою. Стрижку Єва продемонструвала ще кілька днів тому. Зірка запостила фото і написала: "Я в захваті від моєї нової стрижки. Друзі, вам подобається, коли коротше??", – запитала фоловерів знаменитість. А також зазначила свого майстра – Кена Павеса. До речі, він відповідає за стиль багатьох знаменитостей. Одна з недавніх робіт майстра – обкладинка і зйомка для британського Harper's Bazaar, де він створював зачіски для Вікторії Бекхем.

Все гарнішає: Єва Лонгорія похвалилася квітучим зовнішнім виглядом і новою зачіскоюВсе гарнішає: Єва Лонгорія похвалилася квітучим зовнішнім виглядом і новою зачіскоюЄва Лонгорія з новою зачіскою (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото Лонгорія приміряла вбрання одного зі своїх улюблених відтінків – чорного. Total black образи неймовірно до лиця Єві! Цього разу лук склали брюки-скінні, футболка, а також вітровка, а завершили витончені туфлі, сумочка на ланцюжкові, підвіска з ім'ям сина і темні сонцезахисні окуляри. А родзинкою, зрозуміло, стала об'ємна зачіска – укладене м'якими хвилями волосся шоколадного відтінку, зі світлими відблисками по краях відмінно освіжило образ 44-річної зірки.

Все гарнішає: Єва Лонгорія похвалилася квітучим зовнішнім виглядом і новою зачіскоюЄва радує шанувальників квітучим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/evalongoria)

Кілька годин тому актриса вирішила ще раз продемонструвати свою стрижку. Єва опублікувала селфі на тлі нічних вогнів. Фото, зроблене крупним планом, ще раз показало, що актриса знаходиться у відмінній формі: свою пружну шкіру, сяючі очі і чарівну усмішку вона підкреслила легким макіяжем. Шанувальники тут же стали писати зірці компліменти і питати, де знайти такі ж помаду і туш. До речі, в одному з недавніх бліц-інтерв'ю Єва зізналася, що не уявляє свого життя саме без туші. А ще розповіла, що часто носить накладні вії.

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