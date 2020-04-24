Як не переїдати на карантині: поради Аніти Луценко і психотерапевта

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Аніта поділилася базовими правилами

Мільйони людей у всьому світі зараз сидять на карантині і щодня кожен придумує все нові заняття, щоб не нудьгувати. Але є те, що об'єднує більшість, – походи до холодильника. Чому під час самоізоляції у нас з'являється нелюдське бажання їсти і як з цим боротися, щоб потім влізти в улюблені джинси, – розповіли експерти у програмі «Вікна-новини» СТБ.

«Створюється ілюзія, що коли шлунок повний, то він в безпеці і йому стає спокійно. Але їжа перетравлюється, а напруга починає рости, тому що проблема не вирішилась», – пояснює причину постійного голоду на карантині психотерапевт Марія Фабричева.

Експерт зазначає, що причиною щось пожувати може бути і звичайна нудьга, а також бажання «заїсти» свої почуття, якщо ви нервуєте або злитесь. Але насамперед слід з'ясувати, чому до холодильника ви бігаєте частіше звичайного.

Психотерапевт радить замінити постійний прийом їжі чимось корисним: «Хтось влаштовує собі внутрішній челлендж: підійшов до холодильника – 10 разів присів. В ідеалі, щоб кожен знайшов щось для себе. Випити води, присідання або знайти свій варіант».

Ведуча проекту СТБ «Зважені та щасливі», фітнес-тренер Аніта Луценко зазначає, що єдиної універсальної дієти для всіх не існує, але є правила, які допоможуть не набрати зайві кілограми і зберегти здоров'я.

«Розділіть свої прийоми їжі на основні. Це можуть бути сніданок, обід і вечерю і між ними можна поставити два перекуси: яблуко, горішки, кефір. Зменшіть у своєму раціоні кількість ковбас, сосисок, майонезу. Менше використовувати соняшникову олію. Їжте білок: рибу, м'ясо, сир. Не забувайте пити воду. Також слід зменшити кількість солодкого» – рекомендує Аніта.

Але щоб влізти в улюблені джинси після карантину, самої лише дієти, на жаль, недостатньо. І зараз вже не спрацює відмазка, що у вас немає часу на тренування. Ваше здоров'я – на вашій совісті!

Дивіться ще більше корисних сюжетів з понеділка по п'ятницю у програмі «Вікна-новини» на СТБ о 14:30, 17:30 та 22:00.