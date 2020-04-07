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Аніта Луценко дала поради, як харчуватися на період карантину

Lite » Краса 07.04.2020 - 13:33
Аніта Луценко дала поради, як харчуватися на період карантину
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

А ось Монро розповіла, як підтримує себе у формі на карантині

Для багатьох людей на карантині головною розвагою стали набіги на холодильник. Але продовжуючи в такому ж дусі, є ризик до літа суттєво набрати вагу. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить у будні о 9:30 на каналі «Україна», травесті-діва Монро розповіла, як займається спортом, щоб тримати себе у формі, а фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася вдалим варіантом харчування на тиждень.

Аби бути стрункою, Монро на карантині не тільки змінила своє меню, але й щодня бігає по півгодини, а також займається гімнастикою на балконі.

«Це і йога, і стретчинг, і силові вправи, і присідання. А потім я ще можу додатково на килимку порозтягуватися – вранці та ввечері. Не їм солодке, мучне, здобу, булочки, пиріжки і все, що містить дріжджі», – зізналася Монро в інтерв’ю каналу «Україна».

Аніта Луценко дала поради, як харчуватися на період карантину

Аніта Луценко

Взагалі дієтологи радять у цей непростий карантинний час харчуватися так, щоб половину тарілки займали овочі, також не забувати про білки та вуглеводи. Фрукти можна лише по одному, максимум два на день. Їсти варто тричі на день, щоб проміжки між вживанням їжі були 3-4 години. Фітнес-тренер Аніта Луценко пропонує такий спосіб харчування:

«Потрібно весь час чергувати – овочі, каші. Варіанти білку – 2 рази на тиждень їсти м'ясо, 2 рази – рибу, 2 рази – птицю», – поділилась Аніта Луценко в ефірі програми «Зірковий шлях».

На час карантину фітнес-тренер проводить марафон «14 днів без цукру», не дозволяючи їсти солодкого та навіть сухофрукти, у яких міститься солодке «зло».

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