Набряки і передчасні зморшки: експерт розповіла про важливе правило для краси шкіри

Фахівець нагадала про важливість водного балансу
Про важливість води для організму людини говорилося і писалося не раз. Правильний водний баланс необхідний для нормального функціонування всіх органів і систем. А також від цього безпосередньо залежить не тільки самопочуття, але і зовнішній вигляд. Сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина розповіла в Instagram, чому важливо вживати достатню кількість води в день і поділилася порадою, як контролювати цей процес.
Вода - невід'ємна частина кожної клітки і міжклітинної рідини і учасниця біохімічних процесів організму.
⠀
Оскільки наш організм безперервно прагне до збереження гомеостазу - стану внутрішньої рівноваги і стабільності по відношенню до зовнішнього середовища - очевидно, що запас води повинен постійно поповнюватися. Щоб підтримувати належні для дорослої людини 60% складу організму.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що відбувається зі шкірою при недостатньому споживанні води?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Маленький лайфхак, який допоможе вам пити воду вчасно і в достатній кількості: встановити на смартфон будь-який додаток-лічильник води: Waterbalance, WaterCheck, "Час пити воду", Hidro.
Нагадаємо, що дієтолог Наті Ассатур розповіла про те, як правильно вибрати сир.