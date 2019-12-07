Набряки і передчасні зморшки: експерт розповіла про важливе правило для краси шкіри

Про важливість води для організму людини говорилося і писалося не раз. Правильний водний баланс необхідний для нормального функціонування всіх органів і систем. А також від цього безпосередньо залежить не тільки самопочуття, але і зовнішній вигляд. Сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина розповіла в Instagram, чому важливо вживати достатню кількість води в день і поділилася порадою, як контролювати цей процес.

Вода - невід'ємна частина кожної клітки і міжклітинної рідини і учасниця біохімічних процесів організму.

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Оскільки наш організм безперервно прагне до збереження гомеостазу - стану внутрішньої рівноваги і стабільності по відношенню до зовнішнього середовища - очевидно, що запас води повинен постійно поповнюватися. Щоб підтримувати належні для дорослої людини 60% складу організму.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що відбувається зі шкірою при недостатньому споживанні води?

Зневоднення уповільнює обмінні процеси в клітинах. Шкіра стає сухою, з'являється відчуття стягнутості, дрібне лущення, особливо в місцях, де шкіра дуже тонка. Передчасні сіточки зморшок навколо очей, в куточках губ, на зовнішніх сторонах долонь.

Нестача води призводить до того, що організм починає її накопичувати і утримувати усіма можливими способами. Порушується водний баланс, з'являються набряки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода необхідна для виведення продуктів обміну речовин. Тому її недолік провокує запальні процеси на шкірі, в тому числі утворення прищів, т. к. продукти розпаду накопичуються в осередках запалення.

Білок колаген, що міститься в шкірі і відповідає за еластичність шкіри - це волокниста структура, і для підтримки своїх функцій він повинен отримувати достатню кількість води. Тільки в цьому випадку шкіра буде захищена від розтяжок і провисання.

Норма споживання становить 30-40 мл чистої води на 1 кг маси тіла. Чай, кава, суп - не рахується.

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маленький лайфхак, який допоможе вам пити воду вчасно і в достатній кількості: встановити на смартфон будь-який додаток-лічильник води: Waterbalance, WaterCheck, "Час пити воду", Hidro.

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