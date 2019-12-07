Підступний продукт: як вибрати "правильний" сир тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про "підводні камені" твердого сиру

Вживання "молочки" в період схуднення, особливо у другій половині дня, - спірне питання, яке не дає спокою тим, хто худне. Страх появи набряків і надмірної ваги змушує відмовлятися від молока, сиру і сиру. Дієтолог Наті Ассатур на сторінці Instagam розповіла про те, чим небезпечне вживання твердого сиру, а також дала поради "сиролюбам".

Сир - один з найбільш підступних продуктів для людини, схильної до надмірної ваги. Здавалося б - білок, кальцій, цвіль і триптофан - все, що потрібно людині для щастя! Але його відносять до продуктів, що містять так звані "приховані жири". Це коли дивишся на продукт, і він виглядає як здоров'я, як пахне щастя, і за смаком нагадує молодість. А потім прокидаєшся на ранок, встаєш на ваги...

З якоїсь невідомої причини люди відносять його до білку. Хоча сир часто містить жиру більше, ніж білка. Особливої уваги вимагають тверді сорт. Наприклад, всім відомий сир "Російський" може містити 30 гр і більше жиру і лише до 20 гр білка. Є, звичайно, знежирені сорти твердих сирів - 9,5 відсотків жирності - це, звичайно, набагато краще, але все одно вони потребують обережності. Сировари, усвідомлюючи розмах епідемії ожиріння, і соціальну відповідальність, йдуть назустріч тим, хто худне і трохи занижують кількість жирів на етикетці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але все ж є острівець порятунку для любителів сиру - це менш жирні сорти: моцарела, рікотта, адигейський, бринза, чечіль, гаудетте, брі - у них приблизно по 200 калорій. Є знежирені різновиди, як соєвий Тофу, у яких калорійність може бути близько 100 ккал - що чудово підходить для зниження ваги.

Підіб'ємо підсумок: сири - вкрай різноманітна група продуктів, частина з яких цілком годиться в процесі зниження ваги. Уважно читайте упаковку і будьте пильні. Звертайте увагу на жирність і калорійність. Шукайте сорти зі зниженою жирністю.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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