"Молочка" ввечері і вуглеводи на вечерю: експерт розвіяла головні "страшилки" тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розвінчала головні міфи про харчування у вечірній час

Схуднення обростає величезною кількістю міфів, з якими, часом дуже непросто розібратися і відрізнити правду від звичайних нічим не підтверджених "страшилок". Які міфи найчастіше турбують тих, хто худне, а також, чому вони безпідставні розповіла сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення. На сторінці в Instagram вона розвіяла топ-5 помилкових суджень про вечірній прийом їжі.

Ні-ні та з'являються відомості про сир, який заважає худнути, блокування соматотропіну і про вуглеводи на вечерю. Давайте розбираємося, чи це так.

Соматотропін - гормон росту

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Він бере участь у формуванні м'язової маси і прискорення жіроспалювання. Особливо активно він виробляється вночі, і цей процес можна стимулювати, у тому числі вживанням "довгого" білка, казеїну, що міститься в сирі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сир

Є теорія, що сир через високий ІІ (інсуліновий індекс) гальмує схуднення. Але інсулін виробляється після будь-якої їжі і приходить у норму через 2-2,5 години.

Якщо у вас немає непереносимості, можете їсти сир на ніч і продовжувати худнути.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується набряків від сиру - так це взагалі не застосовується до людини в нормальному стані. Обмеження стосується лише спортсменам, які перед змаганнями на кілька днів відмовляються від цілого ряду продуктів. Але це екстремальне стан не має відношення до нормального функціонування організму.

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Вуглеводи

Є дослідження Єрусалимського університету, що вживання вуглеводів ввечері не впливає на швидкість схуднення.

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Але є й практика. Експерт зазвичай не рекомендує вживати вуглеводи на вечерю, тому що ввечері активність знижується, енергія не потрібна. Виняток - вечірнє тренування.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вживання вуглеводів ввечері розхолоджує. Починається все з однієї цукерки, а закінчується порушенням харчової поведінки. Якщо їсти достатньо вуглеводів протягом дня, ввечері вони вже не потрібні.

До речі, дієтолог Лора Філіппова поділилася списком овочів, які варто включити в зимовий раціон.