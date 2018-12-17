Як залишатися молодою і красивою після 30 років: секрети Злати Огневич

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Секрет фігури та сяючого зовнішнього вигляду співачки - щоденна робота над собою

Співачка і учасниця Танців з зірками 2018 Злата Огневич, яка красувалася на червоній доріжці M1 Music Awards 2018, розповіла, як їй вдається виглядати так молодо і сяючо. Секретами краси і правильного харчування артистка поділилася в інтерв'ю журналу Viva.

Злата назвала декілька обов'язкових пунктів, яких необхідно дотримуватися бажаючим бути стрункими і красивими. Почати вона радить з режиму сну.

"По-перше, стежте за режимом дня, обов'язково спіть вісім годин, не менше. По-друге, починайте ранок зі склянки теплої води і... усмішки. Це звучить трохи дивно, але я прокидаюся і посміхаюся. Так підсвідомо ви приводите в дію позитивні функції вашого організму. По-третє, загляньте прямо зараз у свій холодильник і перевірте, чи лежить там майонез, кетчуп, жирна ковбаска і котлетки. Якщо ви все це побачите — негайно спалити на багатті (сміється). І ніколи до цього не повертайтеся. І останнє правило — спорт. Після 30 років тільки робота над собою допомагає нам виглядати красиво і доглянуто", - зазначила співачка.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

За словами Огневич, відмінний зовнішній вигляд - результат регулярної роботи над собою.

"Чудес не буває. Я теж не належу до категорії дівчат, які можуть тріскати шоколадні круасани на ніч і не товстіти. На жаль, ні. Мій зовнішній вигляд - це щоденна праця над собою. І я готова в цьому зізнатися", - каже виконавиця.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Злата також розповіла, які продукти виключила зі свого раціону і що вона планує поставити на святковий стіл.

"Раніше я дуже любила солодке, але потім сама собі поставила питання: чи ти хочеш їсти все, що завгодно, або ти хочеш дивитися на себе в дзеркало і подобатися собі. Я для себе вибрала - хочу подобатися собі. І відмовилася від солодкого, молочного і м'ясного. Тепер я віддаю перевагу індійській кухні. На новорічному столі я б хотіла бачити сейтан в лимонному чатні, самоси в тісті, філу зі шпинатом, і десерт – легкий мус з авокадо з керобом і горішками кешью. Це дуже смачно", - зізналася зірка.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич поділилася з шанувальниками корисними вправами, які допоможуть домогтися рельєфного і підтягнутого живота. Злата закликала підписників вийти із зони комфорту і зайнятися своєю фігурою - тоді буде і результат.

Ми також писали про те, що Злата Огневич назвала 5 продуктів, які повинні бути в раціоні кожної жінки, і тоді ви зможете похвалитися стрункою фігурою і прекрасним самопочуттям.

До речі, Злата Огневич розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.

Злата Огневич: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)