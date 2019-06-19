Як зупинити випадіння волосся: рецепт суперефективної маски

Проблема випадіння волосся знайома багатьом жінкам - причини можуть критися в екології, неправильному харчуванні, нестачі вітамінів, генетиці і ще багато в чому. На своїй сторінці в Instagram популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася рецептом простої, але надзвичайно ефективної маски від випадіння волосся.

Її основний інгредієнт - звичайні лимони.

Рецепт маски:

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Змішати сік 2 лимонів, 2 ст. л. кокосового масла і біотин. Збризнути волосся по всій довжині. Мені зручно використовувати пульверизатор.

А залишками лимона протерти волосся біля коренів. Тримаємо маску 10-15 хвилин і потім змиваємо.⠀

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Відео: (instagram.com/irina.shark)

Ця маска володіє рядом корисних властивостей:

зупиняє випадіння волосся⠀

допомагає в боротьбі з лупою

зміцнює структуру волосся, роблячи її здоровою і блискучою⠀

за рахунок вмісту кокосового масла захищає від дії сонячних променів⠀

робить волосся еластичним і сильним⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

До речі, біотин, що входить до складу, ще можна застосовувати всередину. І ви помітите, як у протягом буквально кількох тижнів волосся перестане випадати, наповниться життям, стане шовковистим і гладким, а також прискориться його зростання. Це справжнісінький вітамін краси для волосся.⠀

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Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 45 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

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