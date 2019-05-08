Експерт назвала важливі універсальні правила догляду за волоссям

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Якщо хочете здорове і красиве волосся - дотримуйтесь цих рекомендацій

Відомий лікар-дієтолог і фітотерапевт Тіана Фіалкова відгукнулася на прохання своїх підписників і розповіла, як вона доглядає за своїм красивим довгим волоссям. Корисними порадами експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Відразу зазначу, що стан мого волосся поки далекий від ідеального. Я як і раніше часто використовую стайлер, що ускладнює процес відновлення волосся. Моє волосся пористе, кучеряве і тонке. До опису структури волосся можна додати ще багато нюансів, що означає - мій догляд може не підходити для вашого волосся", - попередила Тіана.

Важливі універсальні правила для всіх:

1. Не розчісуйте мокре волосся гребінцем. Так волосся важчає, легше випадає, кінчики швидше січуться.

2. Мийте волосся так, щоб воно завжди спадало на спину. Не закидайте його попереду себе, нахиляючи голову - так ви порушуєте структуру і провокуєте розкриття лусочок волосся.

3. Шампунем варто мити тільки шкіру голови, не зачіпаючи всю довжину волосся.

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

4. Завжди використовуйте термозахист, якщо сушите волосся феном і/або укладаєте стайлером. За порадою мого стиліста я зараз використовую термозахист і дуже задоволена.

5. Коли я не використовую стайлер, але хочу дати "відпочити" волоссю і плюс красиво окреслити свої природні локони, то краще всього це вдається зробити завдяки інтенсивному крему для локонів і лосьйону для потовщення волосся. Наношу на вологе волосся і даю висохнути природним шляхом. Якщо у вас схожа структура волосся, як у мене - незмивні спреї і масла ваші найкращі друзі.

6. На вологе волосся завжди наношу кілька крапель силіконового масла-флюїду для створення захисної плівки на волоссі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Шампунь і бальзам використовую від moroccanoil. Задоволена, але буду пробувати і lebel.

8. Волосся не фарбую, але освітлюю коріння фарбою Herbatint. Ця фарба №1 згідно огляду в журналі "60 Millions de Consommateurs" - видання Французького національного інституту споживачів. Головна причина вибору саме цієї тм – це використання в рецептурі найменшої кількості компонентів, які можуть підвищити чутливість або стати токсичними.

9. Раз на місяць намагаюся потрапити на процедуру лікування волосся, оскільки різниця в стані волосся після циклу процедур досить відчутна, але будь-яке лікування вимагає системного підходу.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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