Омолодитися за 3 тижні: названий фрукт, який захищає шкіру від старіння

Фото: манго (pixabay.com)

Всього лише один манго в день допоможе вам помітно омолодитися

Вчені з Корейського інституту східної медицини назвали простий і смачний спосіб запобігти старінню шкіри і появі зморшок і навіть помітно омолодитися. Для цього потрібно регулярно вживати в їжу такий фрукт, як манго, передає "Здоров'я і краса".

Експерти радять людям після настання 30 років регулярно вранці вживати в їжу по одному манго - це, на їх думку, є чудовим способом підтримувати хороший стан шкіри і, як результат, виглядати молодше свого віку.

Згідно з отриманими вченими даними, секрет манго в тому, що він захищає клітини шкіри від втрати колагену - білкової структури, достатня кількість якої забезпечує шкірі гладкість і пружність.

Два манго в день допоможуть виглядати набагато молодше своїх років, стверджує провідний автор дослідження Вів'єн Фам.

Фото: pixabay.com

"У жінок, які щодня з'їдають манго в день, вже через три тижні шкіра стає більш пружною і еластичною, краще утримує вологу, а також стає менш схильною до шкідливого впливу УФ-променів", - зазначила фахівець.

Плоди манго також вельми корисні при проблемах з нервовою системою, оскільки в них міститься багато вітаміну В6, який дає заспокійливий ефект в стресових ситуаціях.

Крім того, цей фрукт активізує метаболізм і добре допомагає вирішити проблему запорів.

Нагадаємо, експерти розвінчали міф про користь йогуртів. Вчені споживчих організацій Євросоюзу прийшли до висновку, що промислові йогурти не приносять користі організму, адже в більшості з них не міститься лакто-і біфідобактерій.

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Відео: РБК-Україна