Очищаємо організм: експерт назвала правила здорового детоксу

Здоровий детокс - це зовсім не розлад шлунка і запаморочення
Багато хто думає, що детокс - це коли виводять токсини або чищення від шлаків. Мало того, що методи найчастіше використовують варварські, так ще й ніхто вам не скаже про наслідки, особливо для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям. Нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкина розповіла, що таке правильний детокс і перерахувала основні правила.
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Здоровий детокс - це не розлад шлунка і томне запаморочення, а період, в який ви налаштовуєте роботу свого організму на правильний лад.
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DETOX, в перекладі "очищуючий", націлений очистити раціон від харчового перевантаження і продуктів зі штучними добавками.
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Тому почати слід з ревізії у вашому раціоні:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
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Наступний важливий крок - нормалізуйте питний режим виходячи з базової потреби: 40 мл на 1 кг вашої ваги
Задоволення потреби організму в рідині допоможе відрізнити справжній голод від спраги, яку часто приймають за бажання перекусити.
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Плюс додайте фізичну активність. Не треба закочувати очі. Знаю, літо, жарко, і зовсім немає бажання стрибати і присідати. Тому можна звернутися до не менш ефективних практик - стретчинг, пілатес, бодіфлекс або дихальна гімнастика.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко запропонувала топ-5 варіантів корисних гарнірів для зниження ваги.