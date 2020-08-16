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Очищаємо організм: експерт назвала правила здорового детоксу

Неділя 16 серпня 2020 08:39
Очищаємо організм: експерт назвала правила здорового детоксу
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)
Автор: Марина Настевич

Здоровий детокс - це зовсім не розлад шлунка і запаморочення

Багато хто думає, що детокс - це коли виводять токсини або чищення від шлаків. Мало того, що методи найчастіше використовують варварські, так ще й ніхто вам не скаже про наслідки, особливо для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям. Нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкина розповіла, що таке правильний детокс і перерахувала основні правила.

Здоровий детокс - це не розлад шлунка і томне запаморочення, а період, в який ви налаштовуєте роботу свого організму на правильний лад.

DETOX, в перекладі "очищуючий", націлений очистити раціон від харчового перевантаження і продуктів зі штучними добавками.

Тому почати слід з ревізії у вашому раціоні:

  • виключіть весь харчовий непотріб, рафіновані і цукровмісні продукти, випічку з білої муки.
  • збільшити в раціоні кількість свіжих овочів і зелені.

Очищаємо організм: експерт назвала правила здорового детоксу

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Наступний важливий крок - нормалізуйте питний режим виходячи з базової потреби: 40 мл на 1 кг вашої ваги

  • збільште цю норму на 50-80% при жаркій погоді і високої фізичної активності.
  • Не замінюйте просту питну воду на чай, кава, соки та бульйони.

Задоволення потреби організму в рідині допоможе відрізнити справжній голод від спраги, яку часто приймають за бажання перекусити.

Плюс додайте фізичну активність. Не треба закочувати очі. Знаю, літо, жарко, і зовсім немає бажання стрибати і присідати. Тому можна звернутися до не менш ефективних практик - стретчинг, пілатес, бодіфлекс або дихальна гімнастика.

Очищаємо організм: експерт назвала правила здорового детоксу

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко запропонувала топ-5 варіантів корисних гарнірів для зниження ваги.

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