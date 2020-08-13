Ситно і корисно: топ-5 кращих гарнірів при зниженні ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог дала поради, яким гарнірам віддати перевагу тим, котрі худнуть

Гарніри їсти обов'язково потрібно. Тільки не все, що мама нам накладала, допоможуть стати стрункішою. Нутриціолог Надія Пахирко назвала найбільш корисні і поживні гарніри, яким варто віддати перевагу при зниженні ваги.

Топ-5 гарнірів при схудненні:

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1. Гречка. Гречка багата вітамінами, білком, який відповідає за тривалу ситість і клітковиною для роботи ШЛУНКОВО-кишкового тракту.

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100 гр. у відвареному вигляді: К - 125, Б-5, Ж-1.3, У-24.8.

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2. Бурий рис. Крім зерна, в ньому збережена основна частина оболонки і висівки. Це довга ситість, зниження тяги до солодкого і користь кишечнику.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 111.6, Б-2.5, Ж-0.6, У-24.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Червона сочевиця. Самий багатий білками гарнір, з найвищим % клітковини. Все це допомагає контролювати апетит. Жити з комфортом без тяги до солодкого і здоби. Неймовірно корисна для молодості шкіри і роботи серця.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 146, Б-10.6, Ж-0.9, У-25.2.

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4. Цільнозернові макарони або тверді сорти пшениці (вміст білка не менше 12 гр на 100 гр. в сухому вигляді)

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Цільнозернові або ТСП макарони містять у собі клітковину, яка сприяє виведенню шлаків і очищення організму. Вони мають більш низький глікемічний індекс (ГІ 50 і нижче), порівняно з макаронами з пекарської борошна (ГІ більше 70). Це призводить до повільного підвищення рівня глюкози в крові, а значить, ситість буде довгою.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 135.6, Б-6,8, Ж-0.73, В-25.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Булгур. Приготований булгур зміцнює стінки судин і серцевий м'яз, знижує рівень цукру в крові, нормалізує нервову систему і сприяє кращому розщепленню жирів.

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100 гр у відвареному вигляді: До - 83, Б-3.1, Ж-0.2, У-14.1.

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Ні в якому разі не виключайте ці гарніри з свого раціону. Їжте на обід і на сніданок у вигляді каш. Зниження ваги має бути здоровим! Інакше ви сильно ризикуєте своїм травленням і кишечником.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розкрила секрет, як зберегти вагу після схуднення.

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