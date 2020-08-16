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Очищаем организм: эксперт назвала правила здорового детокса

Воскресенье 16 августа 2020 08:39
Очищаем организм: эксперт назвала правила здорового детокса
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Автор: Марина Настевич

Здоровый детокс - это вовсе не расстройство желудка и головокружение

Многие думают, что детокс - это когда выводят токсины или чистка от шлаков. Мало того, что методы чаще всего используют варварские, так еще и никто вам не скажет о последствиях, особенно для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала, что такое правильный детокс и перечислила основные правила.

Здоровый детокс - это не расстройство желудка и томное головокружение, а период, в который вы настраиваете работу своего организма на правильный лад.

DETOX, в переводе "очищающий", нацелен очистить рацион от пищевой перегрузки и продуктов с искусственными добавками.

Поэтому начать следует с ревизии в вашем рационе:

  • исключите весь пищевой мусор, рафинированные и сахаросодержащие продукты, выпечку из белой муки.
  • увеличьте в рационе количество свежих овощей и зелени.

Очищаем организм: эксперт назвала правила здорового детокса

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Следующий важный шаг - нормализуйте питьевой режим исходя из базовой потребности: 40 мл на 1 кг вашего веса

  • увеличьте эту норму на 50-80% при жаркой погоде и высокой физической активности.
  • Не заменяйте простую питьевую воду на чай, кофе, соки и бульоны.

Удовлетворение потребности организма в жидкости поможет отличить истинный голод от жажды, которую часто принимают за желание перекусить.

Плюс добавьте физическую активность. Не надо закатывать глаза. Знаю, лето, жарко, и совсем нет желания прыгать и приседать. Поэтому можно обратиться к не менее эффективным практикам - стретчинг, пилатес, бодифлекс или дыхательная гимнастика.

Очищаем организм: эксперт назвала правила здорового детокса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко предложила топ-5 вариантов полезных гарниров для снижения веса.

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