Як полегшити біль в м'язах після тренування: поради фітнес-тренера

Основна проблема тренувань для початківців - це неодмінна присутність м'язового болю після перших занять. Більшість людей просто терплять це, але є кілька способів, що зменшують больові відчуття такого виду. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, розповіла у своєму блозі Instagram kate_pro_fit, як можна полегшити біль.

Ось кілька простих, але дуже ефективних лайфхаків від крепатури.

1. Заняття повинні починатися з розминки і закінчуватися розтяжкою. За рахунок цього відбувається менша травматизація м'язів під час основного тренування.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

2. Кардіонавантаження помірної інтенсивності зможуть поліпшити кровообіг в хворобливих м'язах, що приведе до більш швидкого загоєння, а значить і зменшення болю.

3. Тепла ванна з морською сіллю - не кожен може собі це дозволити, але ефект дійсно дуже хороший.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Контрастний душ - можна застосовувати після кожного тренування.

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5. Масаж і самомасаж.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. У важких випадках використання знеболюючих препаратів та НПЗП з вираженим анальгетичним ефектом (анальгін, ібупрофен). Не раджу цей метод, оскільки м'язи здатні відновитися і без лікарських засобів, а зайві побічні дії цих препаратів нам не потрібні.

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