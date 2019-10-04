Як полегшити біль в м'язах після тренування: поради фітнес-тренера

Вам допоможуть ці прості, але ефективні лайфхаки
Основна проблема тренувань для початківців - це неодмінна присутність м'язового болю після перших занять. Більшість людей просто терплять це, але є кілька способів, що зменшують больові відчуття такого виду. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, розповіла у своєму блозі Instagram kate_pro_fit, як можна полегшити біль.
Ось кілька простих, але дуже ефективних лайфхаків від крепатури.
1. Заняття повинні починатися з розминки і закінчуватися розтяжкою. За рахунок цього відбувається менша травматизація м'язів під час основного тренування.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
2. Кардіонавантаження помірної інтенсивності зможуть поліпшити кровообіг в хворобливих м'язах, що приведе до більш швидкого загоєння, а значить і зменшення болю.
3. Тепла ванна з морською сіллю - не кожен може собі це дозволити, але ефект дійсно дуже хороший.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
4. Контрастний душ - можна застосовувати після кожного тренування.
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5. Масаж і самомасаж.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
6. У важких випадках використання знеболюючих препаратів та НПЗП з вираженим анальгетичним ефектом (анальгін, ібупрофен). Не раджу цей метод, оскільки м'язи здатні відновитися і без лікарських засобів, а зайві побічні дії цих препаратів нам не потрібні.
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