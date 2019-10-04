Как облегчить боль в мышцах после тренировки: советы фитнес-тренера

Основная проблема тренировок для начинающих - это непременное присутствие мышечной боли после первых занятий. Большинство людей просто терпят это, но есть несколько способов, уменьшающие болевые ощущения такого вида. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, как можно облегчить боль.

Вот несколько простых, но весьма эффективных лайфхаков от крепатуры.

1. Занятия должны начинаться с разминки и заканчиваться растяжкой. За счет этого происходит меньшая травматизация мышц во время основной тренировки.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

2. Кардионагрузки умеренной интенсивности смогут улучшить кровообращение в болезненных мышцах, что приведет к их более быстрому заживлению, а значит и уменьшению боли.

3. Теплая ванна с морской солью - не каждый может себе это позволить, но эффект действительно очень хороший.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Контрастный душ - можно применять после каждой тренировки.

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5. Массаж и самомассаж.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

6. В тяжелых случаях использование обезболивающих препаратов и НПВС с выраженным анальгетическим эффектом (анальгин, ибупрофен). Не советую этот метод, т.к. мышцы способны восстановиться и без лекарственных средств, а лишние побочные действия от этих препаратов нам не нужны.

Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.