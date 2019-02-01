Не потрібно змушувати: Аніта Луценко розповіла про харчування маленької доньки

Зірковий тренер поділилася, чим і як годує дворічну Мію

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая ранее рассказывала о правильном подборе витаминов, поделилась с подписчиками особенностями рациона и системы питания своей двухлетней дочки Мии. На своей странице в Instagram она отметила, что ни в коем случае не следует заставлять ребенка кушать, если он не хочет.

Также она всегда интересуется, чего бы малышке хотелось, и разрешает съесть немного вкусного, но не очень полезного.

Публикацию Анита сопроводила очаровательным снимком Мии, которая сидит на розовом меховом коврике с тарелкой орешков.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

"Я никогда не скажу ешь, если она не хочет. У детей чувство голода и насыщения в отличии от нас идеально настроено. Буду заставлять - собью его. И не говорю съесть еще кусочек после того, как она наелась или не хочет есть. Ведь это приучает девочек есть, даже когда не хочешь. Она может съесть печенье или торт, если это перед ней едят родители. Мы делаем это крайне редко. Считаю, что нельзя сказать не ешь это, если сама сижу и поглощаю торт например. Мия тоже получит свой кусочек, если попросит. P.S. Я всегда спрашиваю, что Мия хочет есть и она называет, или говорю будешь супчик или макарошки?" - рассказала эксперт по здоровому питанию и похудению.

Луценко также перечислила продукты, которые она дает дочери.

Что ест Мия:

1. Каши: овсянку, кукурузную, гречку, кус-кус, булгур, рис.

2. Макароны твердых сортов.

3. Овощи: брокколи, огурцы, тыкву, кабачок, перец, кукурузу, морковку, горошек, оливки.

4. Белок: рыбу, яйца, птицу, кролика, телятину.

5. Ягоды все, фрукты: почти все, без экзотики.

6. Картошку.

7. Хлеб и лаваш.

8. Супы пюре, овощные, борщ, голубцы.

9. Бобовые: чечевица, нут, фасоль.

10. Молочка: только творог в сырниках.

11. Растительное молоко ( сами из орехов делаем)

12. Все орехи ( кешью не отдаст никому) и сухофрукты, семена.

13. Мия пьет только воду. В кафе раз в месяц бывает фреш.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Поклонники в комментариях умиляются маленькой Мии, а также отмечают, что она очень всеядный ребенок, и спрашивают советов по питанию деток.

"Какая хорошенькая Мия))";

"Анита, вы мне очень нравитесь своим здравыми взглядами на все на питание, на спорт, на воспитание дочки и вообще на всю нашу жизнь! Спасибо, что делитесь своими советами, их так не хватает в нашем мире!";

"Гламурная дива на розовом коврике";

"У вас идеальный ребенок";

"Просто аплодирую стоя в первую очередь маме, которая привила правильные привычки своему ребенку. Анита, а можно привычки в еде изменить ребенку? Если уже привыкла есть сладости, как от них отказаться?" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко опубликовала трогательное фото с дочкой.

К слову, Анита Луценко опубликовала комплекс упражнений, которые помогут укрепить спину и избежать сутулости.