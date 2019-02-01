Не потрібно змушувати: Аніта Луценко розповіла про харчування маленької доньки

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер поділилася, чим і як годує дворічну Мію

Відома українська спортсменка і фітнес-тренер Аніта Луценко, яка раніше розповідала про правильний підбір вітамінів, поділилася з підписниками особливостями раціону і системи харчування своєї дворічної дочки Мії. На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що ні в якому разі не слід примушувати дитину їсти, якщо вона не хоче.

Також вона завжди цікавиться, чого б дитині хотілося, і дозволяє з'їсти трохи смачного, але не дуже корисного.

Публікацію Аніта супроводила чарівним знімком Мії, яка сидить на рожевому хутряному килимку з тарілкою горішків.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

"Я ніколи не скажу їж, якщо вона не хоче. У дітей почуття голоду і насичення на відміну від нас ідеально налаштоване. Буду примушувати - зіб'ю його. І не кажу з'їсти ще шматочок після того, як вона наїлася або не хоче їсти. Адже це привчає дівчат їсти, навіть коли не хочеш. Вона може з'їсти печиво або торт, якщо це перед нею їдять батьки. Ми робимо це вкрай рідко. Вважаю, що не можна сказати не їж це, якщо сама сиджу і поглинаю торт наприклад. Мія теж отримає свій шматочок, якщо попросить. P. S. Я завжди питаю, що Мія хоче їсти і вона називає, або кажу будеш супчик або макарошки?" - розповіла експерт по здоровому харчуванню і схудненню.

Луценко також перерахувала продукти, які вона дає дочці.

Що їсть Мія:

1. Каші: вівсянку, кукурудзяну, гречку, кус-кус, булгур, рис.

2. Макарони твердих сортів.

3. Овочі: брокколі, огірки, гарбуз, кабачок, перець, кукурудзу, моркву, горошок, оливки.

4. Білок: рибу, яйця, птицю, кролика, телятину.

5. Ягоди все, фрукти: майже все, без екзотики.

6. Картоплю.

7. Хліб і лаваш.

8. Супи пюре, овочеві, борщ, голубці.

9. Бобові: сочевиця, нут, квасоля.

10. Молочка: тільки сир в сирники.

11. Рослинне молоко ( самі з горіхів робимо)

12. Всі горіхи ( кешью не віддасть нікому) і сухофрукти, насіння.

13. Мія п'є тільки воду. У кафе раз на місяць буває фреш.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники в коментарях розчулюються маленької Мії, а також відзначають, що вона дуже всеїдна дитина, і запитують поради по харчуванню діток.

"Яка гарненька Мія))";

"Аніта, ви мені дуже подобаєтесь своїм здравими поглядами на все на харчування, на спорт, на виховання дочки і взагалі на все наше життя! Спасибі, що ділитесь своїми радами, їх так не вистачає в нашому світі!";

"Гламурна діва на рожевому килимі";

"У вас ідеальна дитина";

"Просто аплодую стоячи в першу чергу мамі, яка прищепила правильні звички своїй дитині Аніта, а можна звички в їжі змінити дитині? Якщо вже звикла їсти солодощі, як від них відмовитися?" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко опублікувала зворушливе фото з донькою.

До речі, Аніта Луценко опублікувала комплекс вправ, які допоможуть зміцнити спину і уникнути сутулості.