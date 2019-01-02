"Не встаючи з дивана": фітнес-тренер показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч

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Юлія Богдан запевняє: якщо все робити правильно і дотримуватися режиму, то "від олів'є не залишиться й сліду"

Стриматися, щоб не спробувати все найсмачніше на новорічному столі, було вкрай складно? Тоді треба скоріше повертатися до колишніх форм, позбавившись від "наїженого" в новорічну ніч.

Відома українська фітнес-тренер Юлія Богдан, яка раніше розповіла про зоряних клієнтів і схуднення, також настійно рекомендує якнайшвидше повернутися до спортивного режиму, і почати хоча б з малого. Для цього Богдан опублікувала на своїй instagram-сторінці серію простих, але ефективних вправ, які допоможуть повернути колишній м'язовий тонус.

"Я дуже люблю свята і канікули, але головне не випадати з режиму, а то потім так складно повернутися назад. Мій принцип: хоч трохи, але регулярно, і тіло буде вдячне", — підкреслює Юлія Богдан.

Далі фітнес-тренер показала відеосерію вправ і коротко описала, як їх виконувати.

Худнемо після новорічних застіль з Юлією Богдан (відео: instagram.com/bogdanjulia)

Отже, серія вправ складається з:

Легка розминка самостійно. Присідання на одній нозі (якщо слабкі коліна, тоді на двох ногах) Зворотні віджимання Прес: скручування до одній нозі Утримання на м'язи кора "куточок" — 30 секунд Все робимо по 10 разів один за одним 3 підходи!

"І від олів'є не залишиться і сліду", — обіцяє фітнес-тренер.

Фітнес-тренер Юлія Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)

Підписники тренера поспішили залишити перші відгуки.

"Яке прекрасне почуття від міні-тренування! Плюс — вправи для постави", — зазначає xristina616.

"Юля, дякуємо за короткий завдання. Так не хочеться після новорічної ночі важких навантажень, а з їжею трохи перебір, так і "в тему" ваше завдання", — дякує

alexcom25.

"Обов'язково зроблю! Ось обов'язково!" — обіцяє annahavrysh.

Відзначимо, що раніше мережу підкорило фото фітнес-тренера Аніти Луценко і дієтолога Світлани Фус. Багато фанатів сприйняли цей знімок як нагадування перед новорічними святами не переїдати і стежити за собою.

Щоб додати вашим тренувань мотивації, дізнайтеся історію 50-річної українки, яка за рік скинула 20 кг і стала фітнес-моделлю.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)