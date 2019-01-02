"Не встаючи з дивана": фітнес-тренер показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч

Юлія Богдан запевняє: якщо все робити правильно і дотримуватися режиму, то "від олів'є не залишиться й сліду"
Стриматися, щоб не спробувати все найсмачніше на новорічному столі, було вкрай складно? Тоді треба скоріше повертатися до колишніх форм, позбавившись від "наїженого" в новорічну ніч.
Відома українська фітнес-тренер Юлія Богдан, яка раніше розповіла про зоряних клієнтів і схуднення, також настійно рекомендує якнайшвидше повернутися до спортивного режиму, і почати хоча б з малого. Для цього Богдан опублікувала на своїй instagram-сторінці серію простих, але ефективних вправ, які допоможуть повернути колишній м'язовий тонус.
"Я дуже люблю свята і канікули, але головне не випадати з режиму, а то потім так складно повернутися назад. Мій принцип: хоч трохи, але регулярно, і тіло буде вдячне", — підкреслює Юлія Богдан.
Далі фітнес-тренер показала відеосерію вправ і коротко описала, як їх виконувати.
Худнемо після новорічних застіль з Юлією Богдан (відео: instagram.com/bogdanjulia)
Отже, серія вправ складається з:
"І від олів'є не залишиться і сліду", — обіцяє фітнес-тренер.
Фітнес-тренер Юлія Богдан (фото: instagram.com/bogdanjulia)
Підписники тренера поспішили залишити перші відгуки.
"Яке прекрасне почуття від міні-тренування! Плюс — вправи для постави", — зазначає xristina616.
"Юля, дякуємо за короткий завдання. Так не хочеться після новорічної ночі важких навантажень, а з їжею трохи перебір, так і "в тему" ваше завдання", — дякує
alexcom25.
"Обов'язково зроблю! Ось обов'язково!" — обіцяє annahavrysh.
Відзначимо, що раніше мережу підкорило фото фітнес-тренера Аніти Луценко і дієтолога Світлани Фус. Багато фанатів сприйняли цей знімок як нагадування перед новорічними святами не переїдати і стежити за собою.
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Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: РБК-Україна)