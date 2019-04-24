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Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

Lite » Краса 24.04.2019 - 20:31
Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон
Ілюстративне фото: pixabay.com
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Саме час перевірити, чи не загрожують вони вам

Про те, що синє світло від смартфонів шкідливе для нашої шкіри, ми вже чули. Але виявляється, це не єдина небезпека, яку таїть такий потрібний і улюблений усіма гаджет. Дерматологи виявили ще кілька неявних дій телефону, здатних руйнувати нашу красу. Тільки без паніки: їх легко усунути, приклавши певні зусилля.

Проблема №1: прищі

Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

Не хотілося би драматизувати ситуацію, але за дослідженнями вчених з університету Арізони, на наших смартфонах збирається в 7-10 разів більше бактерій, ніж у громадських туалетах. А якщо врахувати, що вони постійно контактують з нашим обличчям, стає ясно, звідки беруться незрозумілі висипання і забиті пори.

Рішення: По можливості, використовуйте навушники при розмовах по смартфону. А також періодично протирайте телефон антибактеріальними серветками.

Проблема №2: зморшки на шиї

Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

Ви, напевно, і самі здогадуєтеся, що постійний погляд вниз (а саме – в екран телефону) не приносить ніякої користі нашій шиї. І крім того, що це шкодить поставі, під удар потрапляє і шкіра на ній з часом можуть з'явитися горизонтальні складки.

Рішення: Якщо ви не можете скоротити час, який проводите за листуванням в месенджерах або переглядом стрічки Instagram, то хоча б привчіть себе періодично піднімати телефон до рівня очей. Також незайвим буде протягом дня робити вправи для шиї: наприклад, легкі кругові рухи. І візьміть за правило влаштовувати для шкіри шиї раз в тиждень spa-день з пілінгом, зволожуючою маскою і якісним масажем.

Проблема №3: пігментні плями

Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

В результаті одного з численних досліджень, проведених ще в 2013-му році, вчені прийшли до висновку, що вже згадані вище сині промені можуть стати причиною появи пігментних плям так само, як сонячні промені. У той же час, це скоріше припущення. А синє світло випромінюють також і інші побутові прилади, включаючи телевізори і комп'ютери. Так що, можливо, і не варто звинувачувати у всьому смартфон. Але на всяк випадок убезпечити себе все ж можна.

Рішення: Щоб захистити шкіру, додайте у свою б'юті-рутину засоби з антиоксидантами (наприклад, сироватку з вітаміном C). Вони здатні нейтралізувати дію вільних радикалів, джерелом яких є випромінювання.

Проблема №4: алергія

Названо топ-4 несподіваних проблеми з шкірою, до яких може призвести смартфон

Також у полі зору дерматологів потрапили чохли для телефонів. Хром і нікель, з яких вони часто робляться, можуть викликати алергічну реакцію на шкірі. Якщо ви помічаєте у себе на щоці з однієї сторони (тієї, до якої ви частіше прикладайте телефон) висип, то можливо, справа як раз в чохлі.

Рішення: Кращий вихід – купити пластиковий чохол і наклеїти захисну плівку на екран. А також використовувати противоалергенні мазь по рекомендації лікаря, якщо проблема вже виникла.

Ілюстративні фото в матеріалі: рixabay.com

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