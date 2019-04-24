Названы топ-4 неожиданных проблемы с кожей, к которым может привести смартфон

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Самое время проверить, не грозят ли они вам

О том, что синий свет от смартфонов вреден для нашей кожи, мы уже слышали. Но оказывается, это не единственная опасность, которую таит такой необходимый и любимый всеми гаджет. Дерматологи выявили еще несколько неявных действий телефона, способных разрушать нашу красоту. Только без паники: из них легко устранить, приложив определенные усилия.



Проблема №1: прыщи

Не хотелось бы драматизировать ситуацию, но по исследованиям ученых из Аризонского университета, на наших смартфонах собирается в 7–10 раз больше бактерий, чем в общественных туалетах. А если учесть, что они постоянно контактируют с нашим лицом, становится ясно, откуда берутся непонятные высыпания и забитые поры.



Решение: По возможности, используйте наушники при разговорах по смартфону. А также периодически протирайте телефон антибактериальными салфетками.

Проблема №2: морщины на шее

Вы, наверное, и сами догадываетесь, что постоянный взгляд вниз (а именно – в экран телефона) не приносит никакой пользы нашей шее. И кроме того, что это вредит осанке, под удар попадает и кожа – на ней со временем могут появиться горизонтальные складки.

Решение: Если вы не можете сократить время, которое проводите за перепиской в мессенджерах или просматриванием ленты Instagram, то хотя бы приучите себя периодически поднимать телефон до уровня глаз. Также нелишним будет в течение дня делать упражнения для шеи: к примеру, легкие круговые движения. И возьмите за правило устраивать для кожи шеи раз в неделю spa-день с пилингом, увлажняющей маской и качественным массажем.

Проблема №3: пигментные пятна

В результате одного из многочисленных исследований, проведенных еще в 2013-м году, ученые пришли к выводу, что уже упомянутые выше синие лучи могут стать причиной появления пигментных пятен так же, как лучи солнечные. В то же время, это скорее предположения. А синий свет излучают также и другие бытовые приборы, включая телевизоры и компьютеры. Так что, возможно, и не стоит обвинять во всем смартфон. Но на всякий случай обезопасить себя все же можно.

Решение: Чтобы защитить кожу, добавьте в свою бьюти-рутину средства с антиоксидантами (к примеру, сыворотку с витамином C). Они способны нейтрализовать действие свободных радикалов, источником которых как раз является излучение.

Проблема №4: аллергия

Также в поле зрения дерматологов попали чехлы для телефонов. Хром и никель, из которых они часто делаются, могут вызывать на коже аллергическую реакцию. Если вы замечаете у себя на щеке с одной стороны (той, к которой вы чаще прикладываете телефон) сыпь, то возможно, дело как раз в чехле.

Решение: Лучший выход – купить пластиковый чехол и наклеить на экран защитную пленку. А также использовать противоаллергенную мазь по рекомендации врача, если проблема уже возникла.

Иллюстративные фото в материале: рixabay.com