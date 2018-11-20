Названо продукти, що сповільнюють старіння

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кава і чай - відмінні помічники в позбавленні від перших ознак старіння

Процес старіння - один з найбільш неприємних періодів життя людини. Зупинити і скасувати його ніяк не можна, але спробувати уповільнити – це можливо. У цьому може допомогти харчування, а саме деякі конкретні продукти, пише "Медикфорум".

Кава і чай

Відмінними помічниками в позбавленні від перших ознак старіння стануть кава і чай. Справа в тому, що в них багато гідрохінону, який дозволяє запобігти окислювальним процесам в клітинах. У продуктах він використовується як антиоксидант. У поєднанні з цинком виходить ідеальний захист від старіння. Тому слід пити більше чаю і кави, а також не забувати про споживання продуктів з цинком (або додатковому комплексі елементів).



Однак потрібно розуміти, що кофеїн на кожну людину діє по-різному. Тому необхідно знайти свою дозу, щоб не нашкодити самому собі, а не слідувати загальним рекомендаціям. Але пам'ятайте — більше трьох чашок кави в день пити не рекомендується.

Брокколі



Брокколі теж буде ідеальним продуктом, що сповільнює старіння. Все завдяки вітаміну С, антиоксидантам і каротиноїдам в складі. Вчені стверджують, що цього крестоцвітного овоча повинно бути в раціоні людини як можна більше.

Фото: pixabay.com

Диня



У ній міститься вітамін С, який добре позначається на стані шкіри. Завдяки йому вдається зберегти колаген, еластин, утворити відмінний зволожуючий ефект. Це дозволяє уникнути утворення ранніх зморшок, зробити шкіру чистою, м'якою і гладкою.

Цибуля



Завдяки їй очищається кров, знижується рівень "поганого" холестерину. До того ж вона володіє ефектом "Анти-ейдж".

Горіхи



Найефективнішими проти старіння вважаються мигдаль і волоський горіх. Останній містить величезну кількість поживних речовин, яких в п'ять разів більше, ніж у яйцях, і в дев'ять разів більше, ніж у молоці. Також у горіхах є лізин, що допоможе зберегти функціонування головного мозку і його молодість.

Фото: pixabay.com

Картопля



На здивування багатьох, картопля відмінно справляється зі старінням, уповільнює його. Найважливіше — він благотворно позначається на роботі травної системи, призводить до відсутності запорів, відмінно чистить кишечник. Використання картоплі на шкірі теж буде корисним. Адже скибочки сирого коренеплоду можуть зняти набряклість очей, а також овоч часто використовують в якості масок для обличчя.

Морепродукти



Морепродукти — устриці, анчоуси, короп — ідеальні в боротьбі з ознаками старіння. Риба багата високим вмістом білка, який, на відміну від багатьох інших продуктів, тут дуже якісний. М'ясо карпа і зовсім дозволяє зберегти пружність шкіри.



Ківі



У ківі теж багато користі. Завдяки цукрам, білкам, ліпідам, органічним кислотам і мінералам у своєму складі з фрукта виходить незамінний помічник у боротьбі зі старінням. У ківі не тільки багато вітаміну С, але і Р, який захищає судини в організмі людини.

Фото: pixabay.com

Полуниця



Продуктом, який уповільнює старіння, можна назвати і полуницю. Завдяки їй можна поліпшити стан шкіри. Ягода також запобігає хворобам печінки і сечових шляхів. Крім того, полуниця дозволяє зміцнити ясна, запобігти сухість в горлі.



Коріандр



Коріандр — одна з приправ, що добре сказується на стані здоров'я. У ній багато заліза, кальцію, калію, цинку, вітамінів А і С. Споживаючи даний продукт, можна сповільнити старіння, зменшити рівень цукру в крові, захиститися від деяких видів раку. Таким чином, ви зможете уповільнити старіння.

Шоколад



Дивно, але і солодощі можуть допомогти в боротьбі зі старінням. Особливо корисний в цьому плані шоколад. Він надає заспокійливу дію, стимулює центр задоволення в мозку. Шоколад може затримати швидкість процесу формування зубного карієсу.

Фото: pixabay.com

Гриби



Слід обов'язково включити в свій раціон гриби — в них дуже мало калорій, завдяки чому можна худнути. У грибах також багато мінералів, вітамінів і білків. Гриби запобігають запор і зменшують рівень холестерину в крові. Вітамін С теж є в цьому продукті, але його набагато більше, ніж в різних фруктах. Також гриби посилюють обмін речовин.



Також неймовірно корисні для уповільнення старіння яйця, капуста, яблука, мінеральна вода, молоко, морква, шпинат, помідори, цитрусові фрукти і солод.

Нагадаємо, експерти назвали продукти, які провокують депресію.Відомо, що за гарний настрій відповідає гормон серотонін. Однак багато хто забуває, що 90% серотоніну виробляє кишечник. Таким чином настрій безпосередньо пов'язано з травленням.

Відмітимо, що дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону. Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Раніше ми показували 5 способів, які допоможуть позбутися від жирових скупчень в області талії.

Відео: РБК-Україна