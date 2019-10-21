Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюмі і розкрила секрети стрункості

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель блищить в незвичайному образі

Наталя Водянова вирушила в чергову подорож з дітьми. На цей раз модель поїхала в Сочі. Разом з Лукасом, Віктором і Невою вони поєднують приємне з корисним. Сім'я вже встигла відвідати тренування паралімпійців, які провели справжній майстер-клас з керлінгу для Наталі та її дітей. "Вечір суботи з дітьми і чудовими хлопцями-паралімпійцями з сочинської команди Wild Wheels. Спасибі вам за занурення в керлінг і незабутній вечір!", – написала вона.

Наталя з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Пізніше всією компанією вони вирушили підкорювати атракціони. "Ми на вершині світу! А Лукас просто стрибнув", – написала вона під фото, де вони з дітьми стоять всі разом перед стрибком старшого сина Водянової.

Прекрасна погода дозволила Наталії вкотре продемонструвати своє бездоганне тіло. Для прогулянки вона обрала світло-блакитні джинси, які доповнила білим кроп-топом і спортивного крою вітровкою. Завершили образ білі кеди, червоні сонцезахисні окуляри. Нева була точно в такому ж вбранні, а хлопчики – в схожих.

Наталія захопила стрункістю (фото: instagram.com/natasupernova)

Пізніше 37-річна красуня приміряла новий незвичайний образ. Вона одягла яскраво-жовтий костюм, який склали піджак і широкі шорти з високою посадкою довжиною до колін, а також чорна з квітковим принтом блуза. Завершували образ все ті ж окуляри і об'ємна укладка. Наталія позує на тлі моря і виглядає щасливою і задоволеною. Послідовувачі почали обговорювати її красу і молодість, а також відзначили небувалу стрункість мами 5-х дітей.

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Наталія розповіла про секрети свого харчування. Так, виявляється, крім дієти по групі крові (цей метод вона використовує давно), вона застосовує так зване інтервальне голодування, про який вона дізналася всього пару місяців тому. Суть його в тому, що 14 годин ти нічого не їж, а потім 10 – все, що забажаєш. Також вона зізналася, що поміняла своє ставлення до сніданку. Якщо раніше вона ніколи не пропускала цей прийом їжі, то тепер не їсть вранці, завдяки чому відчуває легкість і бадьорість.