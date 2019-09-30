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В пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життя

Lite » Мода 30.09.2019 - 22:26
В пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життя
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель демонструє пристрасть до "еко"

Наталя Водянова відвідала черговий показ Тижня моди в Парижі. На цей раз вона вирушила на шоу давньої подруги Стелли Маккартні, яке відбулося сьогодні, 30 вересня. Як відомо, цей бренд одним з перших став звертати увагу на необхідність грамотного споживання ресурсів та їх відновлення. Також дизайнер не використовує у своїх колекціях натуральну шкіру, хутро та інші матеріали тваринного походження. Наталя і її образ повною мірою відобразили цю позицію дизайнера.

В пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життяВ пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життя

Наталя Водянова на показі Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель і філантроп прийшла на шоу в довгому пальто з екошкіри з хутряними вставками (зрозуміло, ненатуральними) та відкладним коміром. Під пальто вона одягла чорно-біле довге плаття з високим розрізом, що відкриває ноги. Доповнили образ чоботи з широкими халявами на високих підборах, маленька сумка Louis Vuitton на ланцюжку, а також сонцезахисні окуляри світло-коричневого відтінку і великі золотисті сережки. Волосся моделі уклали у високу зачіску, а макіяж зробили в натуральних тонах. Важлива деталь лука – зелена чашечка з так званою буллетпруф-кавою, яку Наталка тримала в руках.

В пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життяНаталія демонструє свій эковбрання (фото: instagram.com/natasupernova)

Цей напій, як запевняють вчені і зсж-дослідники, – справжнє джерело корисних єлементів і справжній тренд. Він заряджає енергією, подібно до його звичайного "сородича", а плюс до того живить клітини мозку, налагоджує обмін речовин, стабілізує гормональний фон і ніяк не впливає на рівень цукру в крові. "Кава – буллетпруф, хутро – еко", – написала Водянова, натякаючи на "корисність" всього свого образу з ніг до голови.

В пальто з екошкіри і з корисною кавою: Наталя Водянова демонструє любов до природи і здорового способу життя

Антуан Арно, Стелла Маккартні і Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя пройшла з кавою, а потім із задоволенням демонструвала фотографам свій наряд і робила захоплені підписи до декорацій показу. На шоу вона прийшла в компанії коханого – французького бізнесмена Антуана Арно. Він як завжди обрав стильний класичний костюм одного з своїх улюблених відтінків – темно-синього.

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