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Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера

Lite » Краса 21.03.2020 - 08:37
Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера
Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Дівчина розповіла, як втримати себе у формі

Під час карантину ми набагато менше рухаємося, до того ж скасовуються походи в спортзал. Крім того, великий шанс почати більше їсти - навіть просто від нудьги. Популярний фітнес-блогер Таня, яка раніше показала свої улюблені вправи для преса, на сторінці в Instagram поділилася ефективними порадами, як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині.

Утримати себе у формі допоможе:

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Саме час провести розрахунки, якщо раніше у вас не було часу! Використовуйте формулу Харріса-Бенедикта. Так само, зверніть увагу що ваша рухова активність знизилася і якщо ви худнете, робіть дефіцит 15-20%

Тренуйся вдома

Мій канал TGYM з тренуваннями як не можна до речі. Заняття на будь-який смак з інвентарем або без! Можна скласти програму на 2 тижні або виконати вже готовий комплекс.

Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Не тягни додому фастфуд!

Всі вже затарились продуктами? Якщо ви на шляху в супермаркет, то намагайтеся накладати в кошик прості, зрозумілі продукти. Намагайтеся обмежити прості вуглеводи, не беріть напівфабрикати, пакетування соки, газовані напої. Вам буде простіше від них відмовитися, якщо ви не будете тягти їх додому.

Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)


Корисні перекуси під фільми/серіали.

Під цікавий серіал можна непомітно з'їсти всі запаси на карантин. Можна зробити нарізку овочів + хумус. Фрукти + арахісова паста, а можна разом приготувати бананові чіпси в духовці!

Зроби генеральне прибирання

Корисна витрата калорій! Можна в день прибирати досконально кожну кімнату! Якщо зовсім нудно, то можна вимити вікна зовні або стелю.

Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Бережіть себе та близьких! Якщо ви живете з батьками або літніми бабусями, дідусями, будьте відповідальні хоча б заради їхнього здоров'я!

Напевно вже всі знають, але повторюся:

  • Мийте добре руки, протирайте телефон
  • Тримайте дистанцію від інших людей
  • Кашляйте, чхайте у згин ліктя
  • Не виходьте без потреби з дому

Нагадаємо, травесті-діва Монро поділилася своїми лайфхаками, як не набрати вагу під час карантину.

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