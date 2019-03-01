Без морки і хліба: топ-6 рекомендацій по харчуванню від Лілії Ребрик

Телеведуча радить не відмовлятися від вечері, але і знати міру
Лилия Ребрик – однозначно одна из самых красивых украинских телеведущих ;) Которая активно следит за собой. И даже несмотря на плотный рабочий график (а иногда и ненормированный), ведущей телеканала "Украина" удивительным образом удается держать себя буквально в идеальной форме. При этом в апреле 2018 у Ребрик и ее супруга Андрея родилась вторая девочка - Полина.
Не так давно, кстати, Лилия уже показывала стройные ножки. Отметим, что Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике.
В преддверии открытия "сезона платьев и купальников" LITE обратился к известной телеведущей за советами. Лилия Ребрик назвала свой топ-6 рекомендаций по питанию, который позволяет ей отлично выглядеть.
Телеведущая Лилия Ребрик
№1 Стакан воды в начале дня
Утром, после пробуждения, выпивайте стакан теплой воды. Это нужно делать примерно за 20-30 минут до завтрака – вода подготовит желудок к работе. Кроме того, таким образом мы насытим организм влагой, которую потеряли за ночь.
№2 Завтрак должен быть сытным
Не зря говорят, что это самый важный прием пищи за день. Наша семья, например, любит есть блинчики с разными начинками или сырники. Можно съесть и бутерброд. Пока я была беременна, мой коллега по "Ранку з Україною" Гриша Герман очень любил подкармливать меня "полезными сэндвичами": за основу он брал ржаной хлеб, добавлял сыр, отварное мясо или хумус, при этом в них было много зелени, овощей и даже фруктов. Но после того, как появилась Полина, ни одного бутерброда я не съела.
Ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Гриша Герман
№3 "Вредности" до обеда
Если хочется съесть какую-то "вредняшку", лучше сделайте это до обеда. До вечера организм израсходует съеденное, и оно не отложится на талии и боках.
№4 "Нет" картошке и морковке после 15:00
После 15:00 я не ем продукты КМС – картошка, морковь, свекла. Это тяжелые овощи. Кроме того, лучше не употреблять после обеда сухофрукты и свежие фрукты.
Лилия Ребрик с мужем Андреем Дикими и дочками - Дианой и Полиной
№5 Не забывайте об ужине
Не ложитесь спасть голодными. Во-первых, вы будете чувствовать себя истощенно, а во-вторых – утром из-за чувства голода съедите намного больше, чем нужно. На ужин выбирайте белое мясо, белые сыры и зелень.
№6 Хлеб не всему голова
А вот от чего точно лучше отказаться вечером – так это от хлебобулочных изделий. Никакой пользы от них на ночь не будет, а чувство тяжести вам гарантировано.
Телеведущая Лилия Ребрик
Напомним, ранее своими секретами питания с читателями LITE также поделилась украинская прима-балерина Кристина Шишпор. Балерина также отмечает, что без стакана чистой воды не обходится ни один прием пищи.
Также отметим, ранее Лилия Ребрик рассказала о хитростях воспитания дочерей.