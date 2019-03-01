Без морки і хліба: топ-6 рекомендацій по харчуванню від Лілії Ребрик

Телеведуча радить не відмовлятися від вечері, але і знати міру

Лилия Ребрик – однозначно одна из самых красивых украинских телеведущих ;) Которая активно следит за собой. И даже несмотря на плотный рабочий график (а иногда и ненормированный), ведущей телеканала "Украина" удивительным образом удается держать себя буквально в идеальной форме. При этом в апреле 2018 у Ребрик и ее супруга Андрея родилась вторая девочка - Полина.

Не так давно, кстати, Лилия уже показывала стройные ножки. Отметим, что Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике.

В преддверии открытия "сезона платьев и купальников" LITE обратился к известной телеведущей за советами. Лилия Ребрик назвала свой топ-6 рекомендаций по питанию, который позволяет ей отлично выглядеть.

Телеведущая Лилия Ребрик

№1 Стакан воды в начале дня

Утром, после пробуждения, выпивайте стакан теплой воды. Это нужно делать примерно за 20-30 минут до завтрака – вода подготовит желудок к работе. Кроме того, таким образом мы насытим организм влагой, которую потеряли за ночь.

№2 Завтрак должен быть сытным

Не зря говорят, что это самый важный прием пищи за день. Наша семья, например, любит есть блинчики с разными начинками или сырники. Можно съесть и бутерброд. Пока я была беременна, мой коллега по "Ранку з Україною" Гриша Герман очень любил подкармливать меня "полезными сэндвичами": за основу он брал ржаной хлеб, добавлял сыр, отварное мясо или хумус, при этом в них было много зелени, овощей и даже фруктов. Но после того, как появилась Полина, ни одного бутерброда я не съела.

Ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Гриша Герман

№3 "Вредности" до обеда

Если хочется съесть какую-то "вредняшку", лучше сделайте это до обеда. До вечера организм израсходует съеденное, и оно не отложится на талии и боках.

№4 "Нет" картошке и морковке после 15:00

После 15:00 я не ем продукты КМС – картошка, морковь, свекла. Это тяжелые овощи. Кроме того, лучше не употреблять после обеда сухофрукты и свежие фрукты.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Дикими и дочками - Дианой и Полиной

№5 Не забывайте об ужине

Не ложитесь спасть голодными. Во-первых, вы будете чувствовать себя истощенно, а во-вторых – утром из-за чувства голода съедите намного больше, чем нужно. На ужин выбирайте белое мясо, белые сыры и зелень.

№6 Хлеб не всему голова

А вот от чего точно лучше отказаться вечером – так это от хлебобулочных изделий. Никакой пользы от них на ночь не будет, а чувство тяжести вам гарантировано.

Телеведущая Лилия Ребрик

Напомним, ранее своими секретами питания с читателями LITE также поделилась украинская прима-балерина Кристина Шишпор. Балерина также отмечает, что без стакана чистой воды не обходится ни один прием пищи.

Также отметим, ранее Лилия Ребрик рассказала о хитростях воспитания дочерей.