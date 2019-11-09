Що заважає схуднути: замінюємо шкідливе корисним

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Дієтолог дала ефективні поради бажаючим схуднути

Ви не уявляєте собі, скільки шкідливих звичок заважає нам схуднути. Деякі з них відносяться до їжі, а деякі – до нашого способу життя. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, дала ефективні поради, як замінити шкідливе на корисне. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Варто лише замінити деякі продукти і активності - і вага почне йти.

Майонез – натуральний йогурт

Ідеально – домашній йогурт. Ми замінюємо майонез йогуртом на 20%, на 40% і так далі, поки повністю не замінимо шкідливий продукт корисним. При поступовій заміні ви встигнете адаптуватися до нового смаку.

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Солодке – чорний шоколад

Чорний шоколад – натуральний афродизіак. Вистачить однієї часточки, щоб підняти собі настрій і заглушити апетит. Використовуйте цей секрет, коли потрібно швидко перекусити.



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Вершкове масло – творожний сир з невеликим відсотком жирності.

Намажте тонкий шар такого сиру на цільнозерновий хліб – і здоровий обід готовий. Можете додати до сиру рубану зелень або спеції за смаком.

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Шкідливі снеки на перекус – овочі, сухофрукти, горішки

У нас протягом дня має бути 2-3 перекуси. Нехай це будуть правильні перекуси, які допоможуть підтримувати ідеальну вагу, а не набирати зайві кг



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Борошно і крохмаль – овочі

Під час приготування супів і соусів використовуйте в якості згущувача пюре з цибулі, моркви або селери замість борошна або крохмалю. Більше користі + абсолютно новий смак.

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Газовані води – зелений/трав'яний чай

В соках і газованій воді багато калорій, і вони сприяють появі целюліту. А ось зелений чай чудово втамовує спрагу і його прирівнюють до води.



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Ліфт –сходи

Сходи допоможе спалити калорії і підкачати м'язи сідниць. Відмінне легке тренування!

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Пізня вечеря – час на себе

Вечеряйте не пізніше 19-20 годин, а вечірній час присвячуйте собі: робіть маски для волосся і обличчя, читайте улюблену книгу, вирушайте на прогулянку.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

ТВ – спілкування

Часто під час перегляду ТБ ми їмо. Або контролюйте себе, або віддайте перевагу прогулянці з друзями, настільним іграм або улюбленому заняттю.

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Булочки – спорт

Спорт підвищує рівень серотоніну і допомагає формувати красиве тіло. Від нього ви отримаєте більше користі і задоволення, ніж від швидких вуглеводів з булочки.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше дієтолог Ольга Усенко повідала про правильний вибірі і вживання в раціон сухофруктів.

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