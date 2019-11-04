ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сухофрукти при схудненні: дієтолог поділилася цінними порадами

Lite » Їжа 04.11.2019 - 14:56
Сухофрукти при схудненні: дієтолог поділилася цінними порадами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала критерії вибору якісних сухофруктів

В зимовий період, коли свіжі місцеві ягоди і фрукти недоступні і побалувати себе можна лише привозними варіантами, пора звернути увагу на сухофрукти. Але щоб вони принесли лише користь і не нашкодили фігурі і здоров'ю, слід врахувати важливі нюанси при виборі. Яким сухофруктам віддати перевагу і яку кількість продукту варто включити в раціон, розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка раніше представила програму-мінімум для бажаючих бути у формі. Корисні поради вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Сухофрукти - актуальна тема особливо в моменти обмеженої кількості фруктів і відмінний варіант перекусу, якщо в міру і правильно їх вибирати.

Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися чи вимочувались вони в чому-небудь, адже їх могли помістити в цукровий сироп і тоді весь сенс втрачається, а зайві калорії забезпечені.

Сухофрукти при схудненні: дієтолог поділилася цінними порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як не нарватися на сухофрукти в сиропі?

Треба купувати ті варіанти, які НЕ БЛИЩАТЬ на прилавку і які "НЕ ГАРНІ". Під "некрасивими" мається на увазі зморщені і матового кольору. Матова курага, матові фініки, матовий чорнослив будуть для нас прийнятніше.

В день ми їмо не більше 50 гр. такої категорії продуктів. І тоді (у цей же день, коли були сухофрукти) ми повинні обмежити фрукти. Можна, звичайно, і змішувати - трохи того і трохи того, але це складніше для сприйняття. Наприклад: брати 150 гр. фруктів/ягід і 25 гр. сухофруктів.

Сухофрукти при схудненні: дієтолог поділилася цінними порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким сухофруктам віддати перевагу:

  • фініки
  • курага
  • родзинки
  • чорнослив
  • яблука
  • груша

Перед покупкою уточнюйте усі нюанси у продавця і вибирайте перевірені точки, де вам скажуть правду.

До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла про тонкощі догляду за шкірою в період схуднення.

Один з кращих способів: дієтолог назвала плюси заморозок для зимового меню Не вірте міфам: топ-5 міфів про правильне харчування
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся