Что мешает похудеть: заменяем вредное полезным

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Диетолог дала эффективные советы желающим похудеть

Вы не представляете себе, сколько вредных привычек мешает нам похудеть. Некоторые из них относятся к еде, а некоторые – к нашему образу жизни. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, дала эффективные советы, как заменить вредное на полезное. Об этом эксперт поведала на своей странице в Instagram.

Стоит лишь заменить некоторые продукты и активности - и вес начнет уходить.

Майонез – натуральный йогурт

Идеально – домашний йогурт. Мы заменяем майонез йогуртом на 20%, на 40% и так далее, пока полностью не заменим вредный продукт полезным. При постепенной замене вы успеете адаптироваться к новому вкусу.

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Сладкое – черный шоколад

Чёрный шоколад – натуральный афродизиак. Хватит одной дольки, чтобы поднять себе настроение и заглушить аппетит. Используйте этот секрет, когда нужно быстро перекусить.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Сливочное масло – творожный сыр с небольшим процентом жирности.

Намажьте тонкий слой такого сыра на цельнозерновой хлеб – и здоровый перекус готов. Можете добавить к сыру рубленую зелень по вкусу или специи.

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Вредные снеки на перекус – овощи, сухофрукты, орешки

У нас в течение дня должно быть 2-3 перекуса. Пусть это будут правильные перекусы, которые помогут поддерживать идеальный вес, а не набирать лишние кг.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Мука и крахмал – овощи

Во время приготовления супов и соусов используйте в качестве загустителя пюре из лука, моркови или сельдерея вместо муки или крахмала. Больше пользы + совершенно новый вкус.

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Газированные воды – зелёный/травяной чай

В соках и газировках много калорий, и они способствуют появлению целлюлита. А вот зеленый чай прекрасно утоляет жажду и его приравнивают к воде.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Лифт –лестница

Лестница поможет сжечь калории и подкачать мышцы попы. Отличная лёгкая тренировка!

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Поздний ужин – время на себя

Ужинайте не позднее 19-20 часов, а вечернее время посвящайте себе: делайте маски для волос и лица, читайте любимую книгу, отправляйтесь на прогулку.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

ТВ – общение

Зачастую во время просмотра ТВ мы что-то едим. Либо контролируйте себя, либо отдайте предпочтение прогулке с друзьями, настольным играм или любимому занятию.

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Булочки – спорт

Спорт повышает уровень серотонина и помогает формировать красивое тело. От него вы получите больше пользы и удовольствия, чем от быстрых углеводов из булочки.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ранее диетолог Ольга Усенко поведала о правильном выборе и употребление в рацион сухофруктов.

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