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Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою

Lite » Їжа 23.10.2019 - 13:37
Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, хто може сміливо їсти вуглеводи на вечерю

Грамотне розподіл достатнього кодлличества білків, жирів і вуглеводів протягом дня – запорука якісного схуднення і гарного самопочуття. І якщо вранці дієтологи радять звернути погляд на складні вуглеводи, то чи можна теж саме зробити ввечері? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram навчила правильно розподіляти вуглеводи протягом дня і вказала на важливі нюанси. Раніше вона розповіла, як харчуватися в пік втоми тим, хто худне.

Ви знаєте, що все можна їсти завжди і в будь-який час? Якщо ми з вами, звичайно, говоримо про правильні продукти.

Як вуглеводи краще розподілити протягом дня і чи можна вживати увечері вуглеводи?

Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Якщо у вас є дефіцит калорійності, про який ви знаєте точно, то ви можете у будь-якому порядку розташовувати продукти і в цьому випадку у вас можуть бути вуглеводи ввечері.
  • Якщо у вас тренування ввечері, і ви працюєте над своїм тілом активно, у вас можуть бути вуглеводи ввечері.
  • Якщо ви дуже активні протягом дня у вас можуть бути вуглеводи ввечері.

Так можна розставляти продукти тим, хто виконує всі параметри:

  • вода
  • тренування 3 рази на тиждень
  • активність протягом дня більше 10000 кроків
  • овочі в кожен прийом їжі
  • вечеря не пізніше 19:00

Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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