Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою

Експерт розповіла, хто може сміливо їсти вуглеводи на вечерю
Грамотне розподіл достатнього кодлличества білків, жирів і вуглеводів протягом дня – запорука якісного схуднення і гарного самопочуття. І якщо вранці дієтологи радять звернути погляд на складні вуглеводи, то чи можна теж саме зробити ввечері? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram навчила правильно розподіляти вуглеводи протягом дня і вказала на важливі нюанси. Раніше вона розповіла, як харчуватися в пік втоми тим, хто худне.
Ви знаєте, що все можна їсти завжди і в будь-який час? Якщо ми з вами, звичайно, говоримо про правильні продукти.
Як вуглеводи краще розподілити протягом дня і чи можна вживати увечері вуглеводи?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так можна розставляти продукти тим, хто виконує всі параметри:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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