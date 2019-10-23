Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, хто може сміливо їсти вуглеводи на вечерю

Грамотне розподіл достатнього кодлличества білків, жирів і вуглеводів протягом дня – запорука якісного схуднення і гарного самопочуття. І якщо вранці дієтологи радять звернути погляд на складні вуглеводи, то чи можна теж саме зробити ввечері? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram навчила правильно розподіляти вуглеводи протягом дня і вказала на важливі нюанси. Раніше вона розповіла, як харчуватися в пік втоми тим, хто худне.

Ви знаєте, що все можна їсти завжди і в будь-який час? Якщо ми з вами, звичайно, говоримо про правильні продукти.



Як вуглеводи краще розподілити протягом дня і чи можна вживати увечері вуглеводи?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вас є дефіцит калорійності, про який ви знаєте точно, то ви можете у будь-якому порядку розташовувати продукти і в цьому випадку у вас можуть бути вуглеводи ввечері.

Якщо у вас тренування ввечері, і ви працюєте над своїм тілом активно, у вас можуть бути вуглеводи ввечері.

Якщо ви дуже активні протягом дня у вас можуть бути вуглеводи ввечері.

Так можна розставляти продукти тим, хто виконує всі параметри:

вода

тренування 3 рази на тиждень

активність протягом дня більше 10000 кроків

овочі в кожен прийом їжі

вечеря не пізніше 19:00

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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