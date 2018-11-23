Як менше їсти: 10 способів обдурити почуття голоду

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Як їсти менше звичайного і не страждати від почуття голоду

Мабуть, найбільш складна причина, яка заважає схуднути – це почуття голоду. Зізнайтеся, часто з легкістю ви говорили собі вранці, що сьогодні сідаєте на дієту, але вже до вечора відчуття голоду стало таким нестерпним, що всі спроби почати боротьбу із зайвими кілограмами терпіли фіаско? Але є хитрощі, які допоможуть вам менше їсти і при цьому не мучитися від голоду, пише ELLE.

Зверніть увагу на ці 10 порад.

1. Їжте в тиші

Останні дослідження довели, що, коли ми їмо під музику або при включеному телевізорі, ми захоплюємося і з'їдаємо більше. До того ж нам складніше протистояти спокусі з'їсти що-небудь солодке або жирне.

2. Прогуляйтеся перед їжею

Згідно з дослідженнями шотландських вчених, прогулянка на свіжому повітрі перед їжею знижує відчуття голоду. Причина — в насичення організму киснем. Якщо у вас немає можливості прогулятися, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів або ж невелику зарядку.

3. Понюхайте яблуко, банан або м'яту

Американські дієтологи провели дослідження про взаємозв'язок ароматів і апетиту і з'ясували, що ті, хто перед їжею нюхали яблука, банани або м'яту, в результаті з'їдали менше і, як наслідок, легше скидали зайву вагу. У тесті взяли участь 3000 осіб.

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4. Звертайте увагу на колір

Вже давно доведено, що синій колір сприяє зниженню апетиту. А ось червоний, оранжевий і жовтий, навпаки, його будять. Тому на святкову вечерю ми рекомендуємо вам завжди надягати синє плаття. Можна також завести вдома синю скатертину і кобальтовий посуд.

5. Ударьтесь в дитинство

Купіть собі набір дитячого посуду - так ви поступово привчите себе до маленьких порцій. І забудьте про добавку.

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6. Прислухайтеся до себе

Прислухайтеся до сигналів свого організму і їжте тільки тоді, коли відчуваєте почуття голоду. Як тільки воно зникає, тут же зупиняйтеся. Якщо почуття голоду немає, не йдіть обідати за компанію або тому, що настав час обіду.

7. Насолоджуйтеся їжею

Не треба себе карати, морити голодом і їсти несмачну їжу. Залиште в своєму раціоні трохи солодощів і смаженого жирного м'яса, якщо ви це любите. Просто скажіть собі, що будете їсти цього зовсім трохи і всього один раз в тиждень. Знайдіть рецепти смачних і корисних страв — всіляких салатів з морепродуктів і оливковою олією. Отримуйте задоволення від їх приготування.

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8. Висипайтеся

Американські вчені протягом 15 років спостерігали за 68 000 пацієнтів і прийшли до висновку, що той, хто спить 5-6 годин на добу, більше схильний до ожиріння, ніж ті, хто спить 7-8 годин. Тому, якщо хочете схуднути, лягайте спати раніше і уникайте занадто рясних вечерь. Активна фаза травлення заважає спокійному сну.

9. Рахуйте кроки

Купіть собі прилад, що вимірює кількість кроків за день (вони вбудовані в деякі моделі телефонів і годинників) і записуйте, скільки кроків ви зробили за день. Ваша мета — досягти рівня в 10 000 кроків на день, якщо, звичайно, ви не займаєтеся активними видами спорту.

10. Чистимо зуби після їжі

Відразу після вечері йдіть у ванну і почистіть зуби. Тоді вам не захочеться ще раз перекусити перед сном.

Раніше ми публікували поради дієтолога, як не набрати вагу взимку. За її словами, слід дотримуватися дробного харчування. Його базова умова - часте вживання їжі протягом дня невеликими порціями. Цей метод забезпечує постійну ситість і швидкий метаболізм, що допомагає не поправлятися.

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Відео: РБК-Україна