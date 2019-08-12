Меган Маркл і її топ-3 секрети, які дозволяють їй повернутися у форму після пологів

Меган Маркл стала мамою зовсім недавно: її первісток Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор з'явився на світ 6 травня. Але герцогиня Сассекська вже поступово повертається до звичного активного способу життя. Нещодавно вона взяла на себе роль запрошеного редактора британського Vogue, потім оголосила про намір створити колекцію для Marks & Spencer. Також почастішали виходи Маркл на різні заходи.

Що ж, Меган любить блищати на світських івентах, захоплюючи шанувальників стильними нарядами. А значить, повернутися у форму їй потрібно як можна швидше. І до цього питання герцогиня підійшла не менш серйозно, ніж до інших. Як запевняють інсайдери, Меган наполегливо трудиться над своєю фігурою і звонішністю, використовуючи декілька "секретів".

Під час вагітності Меган трохи додала у вазі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Більше руху

Як відомо, Меган ще до вагітності була вельми спортивною. Завдяки фізичній підготовці 38-річна зірка легко переносила вагітність і навіть на великих строках здійснювала тривалі перельоти. І головний секрет, що вона використовує і зараз – йога і медитація. Завдяки їм дівчина відмінно опрацьовує всі м'язи, а також помітно заспокоюється і розслабляється після насичених днів.

Кажуть, студію для занять герцогині обладнали прямо в Фрогмор-хаусі. Таким чином, Меган може практикувати в зручний час. До речі, за чутками, герцогиня навіть привчила до занять чоловіка, принца Гаррі.

Йоги Меган навчала мама – сетрифікований інструктор (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Трав'яний чай замість чорного

Харчування – другий пункт, який допомагає герцогині. Так, у недавньому інтерв'ю вона зізналася, що зустрілися з головним редактором Vogue Едвардом Эннифулом "за чашкою м'ятного чаю". Громадськість тут же почала обговорювати, що Меган не шанує британські традиції і замість чорного чая обирає трав'яний. Тим не менш, такий вибір, безумовно, сприяє красі і стрункості Меган (як відомо, трав'яні чаї та настої чудово виводять токсини і сприяють зниженню ваги).

Також Меган продовжує тримати дієту, яку їй склав спеціаліст. Але, до речі, герцогиня виявилася не такою суворою вегетаріанкою, як її звикли показувати в ЗМІ. Нещодавно Меган розповіла, що любить тако з куркою.

Вода і трав'яні чаї допомагають відновити травлення (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вільний крій

Стиль – ще один пункт, який допомагає герцогині блищати на івентах, поки вона остаточно не повернулася до звичної ваги. Він став "більш розслабленим" за словами стиліста. Як і багато молодих мам, Меган спочатку обирала речі вільного крою, які приховують зайві кілограми і дозволяють відчувати себе розкуто.

А вихід Маркл на Вімблдоні в джинсах і білому піджаку підтвердив, що вона вже майже повернулась у звичну форму. Адже в цьому вбранні вона вже з'являлася на людях. Кожна мама підтвердить: якщо тобі вдалося надіти речі, які ти носила до вагітності – це перемога!

Меган завжди продумує образи до дрібниць (фото: instagram.com/kensingtonroyal)